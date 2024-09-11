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Долар дешевшає до основних валют перед публікацією даних щодо інфляції в США
16:58 11.09.2024 |
Долар США дешевшає до євро, єни та фунта стерлінгів у середу перед публікацією серпневих даних про динаміку споживчих цін у Штатах.
Консенсус-прогноз опитаних Trading Economics аналітиків припускає уповільнення інфляції в країні в серпні до 2,6% у річному вираженні з липневих 2,9%.
Дані щодо інфляції, ймовірно, визначать, на яку величину Федеральна резервна система (ФРС) опустить базову процентну ставку наступного тижня, пише Market Watch.
Різке уповільнення темпів зростання споживчих цін може спровокувати нову хвилю побоювань щодо рецесії в США та підвищення очікувань ринку, що ФРС знизить ставку відразу на 50 б.п. на майбутньому засіданні, зазначають аналітики Monex, думку яких наводить The Wall Street Journal.
Це призведе до ослаблення долара в парі з євро, однак воно може виявитися короткостроковим, йдеться в огляді Monex.
Європейський центральний банк (ЄЦБ) проводить чергове засідання в четвер, за підсумками якого, ймовірно, знову опустить ключові ставки. Консенсус-прогноз аналітиків передбачає зменшення ставок на 25 б.п., за даними Market Watch.
Крім того, ЄЦБ може переглянути зі зниженням прогнози для ВВП єврозони, що призведе до ослаблення євро, оскільки підвищить очікування швидкого пом'якшення політики європейським регулятором надалі, зазначають експерти Monex.
"Ми, як і раніше, очікуємо, що після засідання ЄЦБ курс євро до долара триматиметься близько $1,10, - йдеться в огляді.
Пара євро/долар за даними на 15:10 кв торгується на рівні $1,1043 проти $1,1020 на закриття попередньої сесії.
Вартість фунта стерлінгів до долара піднялася до $1,3087 порівняно з $1,3079 за підсумками торгів у вівторок.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,22%, ширший WSJ Dollar Index - 0,21%.
Курс долара щодо єни становить під час торгів 141,81 єни проти 142,46 єни на закриття ринку напередодні. Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,1180 юаня проти 7,1353 юаня за підсумками попередньої сесії.
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