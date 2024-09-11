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«Коливання будуть помірними»: голова НБУ про курс валют після переговорів з МВФ
14:55 11.09.2024 |
Обмінний курс і надалі виконуватиме функцію поглинача шоків та допомагатиме економіці пристосовуватися до внутрішніх та зовнішніх змін. Про це завив голова НБУ Андрій Пишний у Facebook.
"Очевидним є прогрес у зростанні якості нагляду, і ми продовжимо цю роботу. Також рухаємося в напрямі валютної лібералізації відповідно до Стратегії пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування", - написав він.
Пишний також наголосив, що політика НБУ у поєднанні з керованою гнучкістю і надалі запобігатиме надмірним коливанням та втраті контролю за інфляційними та курсовими очікуваннями.
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