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Ціни на золото зростають, наближаючись до рекордного рівня після палких президентських дебатів
08:36 11.09.2024 |
Ціни на золото зросли на торгах в Азії в середу і були близькі до рекордних максимумів, оскільки палкі дебати між кандидатами в президенти Камалою Гарріс і Дональдом Трампом посилили невизначеність щодо виборів 2024 року.
Очікування ключового показника інфляції в США також змусило інвесторів схилятися до безпечних активів, таких як банківські злитки і японська єна, в той час як долар впав після дебатів.
Падіння ф'ючерсів на американські фондові індекси також сигналізувало про зниження апетиту до ризику.
Спот-золото о 06:19 EET подорожчало на 0,1% до 2 519,73 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в грудні, зросли на 0,2% до 2 548,45 доларів за унцію.
Зростання цін на золото відбулося на фоні падіння долара після президентських дебатів, що відбулися наприкінці вівторка.
Обидва кандидати виступили з полум'яною риторикою, спрямованою проти особи і політики один одного, а дебати посилили очікування гострої боротьби на президентських перегонах 2024 року.
Але це посилило невизначеність щодо виборів 2024 року, особливо з огляду на те, що і Гарріс, і Трамп представили дуже різні плани щодо економіки.
Після дебатів золото отримало вигоду від певного попиту на безпечний актив, спотові ціни на який торгувалися трохи нижче рекордного максимуму в 2 532,05 доларів за унцію.
Обережність також зберігалася перед публікацією індексу інфляції споживчих цін в США, яка має відбутися пізніше в середу.
Очікується, що показник продемонструє подальше охолодження інфляції в США, що, ймовірно, дасть Федеральній резервній системі більше впевненості в тому, що вона зможе почати знижувати процентні ставки.
Дані по інфляції в середу вийдуть всього за тиждень до засідання ФРС, на якому центральний банк, як очікується, знизить процентні ставки щонайменше на 25 базисних пунктів.
Але нещодавні ознаки стійкості американської економіки змусили трейдерів зменшити бети на більш значне, на 50 базисних пунктів, зниження процентних ставок наступного тижня. Ця думка сколихнула світові фінансові ринки минулого тижня, в той же час утримуючи золото від досягнення нових піків.
Інші дорогоцінні метали зросли в середу. Ф'ючерси на платину зросли на 0,1% до 945,50 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,6% до 28,777 доларів за унцію. Обидва метали в значній мірі відставали від золота в останні місяці.
Серед промислових металів ціни на мідь зросли, оскільки вони відновили частину нещодавніх втрат. Але занепокоєння щодо Китаю - особливо уповільнення попиту на мідь в цій країні, а також потенційна торговельна війна із Заходом - зберігали непевні настрої щодо міді.
Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,7% до $9 086,0 за тонну, а місячні ф'ючерси на мідь зросли на 0,6% до $4,1285 за фунт.
Американські законодавці готують низку нових обмежень для китайської промисловості, які Пекін критикує. Прийняття цих заходів може ознаменувати відновлення торгової війни із Заходом, особливо після того, як США і їхні союзники нещодавно запровадили високі імпортні мита на китайські електромобілі.
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