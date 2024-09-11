Ієна досягла восьмимісячного максимуму, оскільки фокус зміщується на вибори в США і підвищення ставок Банком Японії

У середу єна досягла найвищого рівня з початку року по відношенню до долара після того, як кандидати в президенти США Камала Гарріс і Дональд Трамп обмінялися кпинами під час єдиних запланованих дебатів перед листопадовими виборами.

Єна отримала додатковий імпульс від члена правління Банку Японії Дзюнко Накагави, який у своїй промові в середу підтвердив, що центральний банк продовжить підвищувати процентні ставки, якщо економіка та інфляція будуть рухатися відповідно до його прогнозів.

Трейдери також нервово чекали на ключовий звіт по інфляції в США, який може дати підказки про те, наскільки агресивно Федеральна резервна система знизить ставки наступного тижня.

Долар впав на 0,68% до 141,50 єни, рівня, який не спостерігався з 2 січня, перед тим, як торгуватися на рівні 141,56 єни, станом на 05:27 EET.

Пара долар-єна має тенденцію слідувати за довгостроковою прибутковістю казначейських облігацій, яка продовжила нічне падіння за азійським часом і досягла 3,625% вперше з червня 2023 року.

Стратег Mizuho Securities Сьокі Оморі сказав, що віце-президент Гарріс, схоже, набула впевненості в міру просування дебатів і чітко виклала свою економічну політику.

«Це дало деяке полегшення ринку», послабивши долар, сказав Оморі, хоча він додав, що "зараз важко сказати, яким буде напрямок руху долара" у разі президентства Гарріс або Трампа.

Інвестори в цілому передбачають зміцнення долара в разі перемоги Трампа, оскільки мита можуть підтримати валюту, а вищі фіскальні витрати можуть підвищити процентні ставки.

Тим часом, Накагава з Банку Японії «заявив, що реальні ставки все ще низькі, тому є більше можливостей для посилення політики», що сприяло зміцненню єни, сказав Оморі.

Очікується, що Банк Японії залишить ставки без змін 20 вересня, але незначна більшість економістів, опитаних Reuters минулого місяця, прогнозують подальше посилення політики до кінця року.

На противагу цьому, Федеральна резервна система, схоже, збирається пом'якшити політику 18 вересня вперше за більш ніж чотири роки, але думки трейдерів розділилися щодо розміру скорочення. Згідно з розрахунками LSEG, ф'ючерси на фонди ФРС вказують на 67% ймовірність стандартного зниження ставки на 25 базисних пунктів, і 33% - на надвелике зниження на 50 б.п.

Згідно з опитуванням Reuters, очікується, що базовий індекс споживчих цін в США в серпні виріс на 2,6% в річному вимірі, сповільнившись з 2,9% в липні.

«Ринки хочуть бачити докази того, що інфляція поводиться таким чином, що дозволяє ФРС мати простір для маневру, щоб знизити ставку на 50 базисних пунктів, якщо це буде потрібно», - сказав Кайл Родда, старший ринковий аналітик Capital.com.

У той же час, «значна несподіванка в бік зниження не буде вшанована ринком, тому що це може бути інтерпретовано як ознака розгортання шоку попиту», - додав він.

Євро виріс на 0,17% до $1,10385, відновившись після нічного падіння до $1,10155 вперше з 19 серпня.

Фунт стерлінгів піднявся до $1,3092 після падіння до $1,3049 на попередній сесії, що є найслабшим показником з 21 серпня.

Індекс долара - який вимірює курс валюти по відношенню до цих трьох конкурентів і трьох інших основних валют - знизився на 0,18% до 101,46 після того, як у вівторок досяг тижневого максимуму на позначці 101,77.

Під час палких дебатів кандидат від Демократичної партії Гарріс розкритикувала намір республіканського кандидата Трампа ввести високі мита на іноземні товари - пропозицію, яку вона порівняла з податком з продажів для середнього класу. Гарріс також рекламувала свій план надання податкових пільг сім'ям та малому бізнесу.

Трамп критикував Гарріс за постійну інфляцію під час президентського терміну Джо Байдена.

Після дебатів сайт онлайн-ставок PredictIt показав, що шанси Гарріс на перемогу зросли на 2 центи до 55 центів, тоді як шанси Трампа впали на 5 центів до 47 центів.

«Можна було б очікувати, що якби його справи йшли краще, ви б побачили сильний долар, який би виходив з цього - тому я думаю, що саме так на це дивиться ринок», - сказав Роб Карнелл, регіональний керівник відділу досліджень ING в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

«Це невеликий ухил в бік Гарріс».