Долар США стабільний до євро та єни, дешевшає щодо фунта

Долар США стабільний до євро та єни на торгах у вівторок, дешевшає в парі з фунтом стерлінгів.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,07%, ширший WSJ Dollar Index - втрачає 0,01%.

Увагу трейдерів цього тижня спрямовано на дані про динаміку споживчих цін у США, які будуть оприлюднені в середу. Консенсус-прогноз опитаних Trading Economics аналітиків передбачає сповільнення інфляції в США в серпні до 2,6% у річному вираженні з липневих 2,9%.

Дані щодо інфляції, ймовірно, не змінять очікувань трейдерів щодо темпів зниження базової процентної ставки Федеральної резервної системи (ФРС), зазначають експерти Commerzbank.

Статдані можуть показати збільшення споживчих цін у США в серпні на 0,1-0,2% порівняно з попереднім місяцем після липневого підвищення на 0,2%, каже аналітик з валютного ринку банку Антьє Префке. Це, за її словами, навряд чи призведе до зростання очікувань, що ФРС може опустити ставку одразу на 50 базисних пунктів на вересневому засіданні.

"Таким чином, увага ринку, ймовірно, переключиться на засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ), заплановане на четвер", - зазначає вона.

Пара євро/долар за даними на 14:50 EET торгується на рівні $1,1030 проти $1,1037 на закриття попередньої сесії.

Вартість фунта стерлінгів до долара піднялася до $1,3087 порівняно з $1,3076 за підсумками торгів у понеділок.

Дані щодо британського ринку праці, оприлюднені у вівторок, свідчать на користь очікувань, що Банк Англії знижуватиме базову ставку обережніше, ніж Федрезерв, йдеться в огляді експертів ING.

Хоча підвищення зарплат у Британії сповільнилося, зростання зайнятості було сильнішим за прогнози, а кількість заявок на допомогу з безробіття була нижчою за очікування, зазначає аналітик ING Кріс Тернер, думку якого наводить The Wall Street Journal.

"Наступне зниження ставки Банку Англії не очікується раніше листопада, - говорить аналітик MUFG Лі Хардман. - Дані з ринку праці навряд чи змусили трейдерів думати, що ставка може бути опущена раніше. Швидше вони показують, що і листопадове зниження не гарантоване".

Курс долара щодо єни становить під час торгів 143,16 єни проти 143,17 єни на закриття ринку напередодні. Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,1190 юаня проти 7,1138 юаня за підсумками попередньої сесії.