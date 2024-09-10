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АНАЛІТИКА

У банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб зберігалося 1 трлн 289 млрд. гривень

10:56 10.09.2024 |

Фінанси

 

Більше третини вкладів у липні 2024 року (35,7%) були у доларах та євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

Рейтинг банків за вкладами

За даними НБУ, в державному ПриватБанку було 24,1 млн вкладників, які зберігали 487,0 млрд гривень. На другому місці державний Ощадбанк - 12,9 млн вкладників, сума - 201,6 млрд гривень, на третьому приватний Універсал банк - 8,6 млн вкладників, сума - 92,7 млрд гривень.

Далі йдуть банки іноземних банківських груп Райффайзен Банк - кількість вкладників - 2,8 млн, сума - 73,1 млрд гривень та Укрсиббанк - кількість вкладників - 2,2 млн, сума - 58,7 млрд гривень.

 

Ставки та валюта вкладів

За даними НБУ, на 1 серпня 2024 року у 62 банках-учасниках ФГВФО налічувалося 68,4 млн вкладів громадян та ФОПів.

Більшість вкладів була у національній валюті: 58,3 млн вкладів на 829 млрд гривень. У валюті було 10,2 млн вкладів на суму 459 млрд гривень.

При цьому відсоткові ставки за вкладами суттєво відрізняються. Якщо у червні 2024 року за новими гривневими депозитами банки платили в середньому 10,7% річних, то за валютними депозитами банки пропонують лише 1,1% річних. Проте з початку року курс долара зріс приблизно на 8%, що нівелювало різницю у ставках.

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, сьогодні реальна прибутковість гривневих активів - і депозитів, і облігацій внутрішньої державної позики - залишається у позитивній площині.

За його словами, зараз ставки за гривневими депозитами в середньому становлять 12,9%. Після оподаткування - 10,3%. Прогноз інфляції на цей рік - 8,5%, на наступний - 6,6%. Тобто, середня ставка депозитів забезпечує захист гривневих заощаджень для населення, вважає голова НБУ.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: депозит
 

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