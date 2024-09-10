Ціни на золото знижуються, але зберігають рекордні максимуми, напередодні диних з інфляції

Ціни на золото дещо знизилися на торгах в Азії у вівторок, але залишаються близькими до нещодавніх піків, оскільки трейдери очікують на ключові дані з інфляції в США, які дадуть більше підказок щодо планів Федеральної резервної системи США почати зниження процентних ставок.

Жовтий метал отримав вигоду від купівлі активів притулку після різкого зниження ризиків на ринках минулого тижня, що було викликано побоюваннями з приводу уповільнення економічного зростання.

У п'ятницю спотові ціни були на відстані витягнутої руки від рекордного максимуму, але потім відступили, оскільки долар виріс напередодні публікації інфляції на цьому тижні.

Спотове золото о 04:22 EET впало на 0,1% до $2 502,07 за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в грудні, подешевшали на 0,1% до $2 531,0 за унцію.

Цього тижня основна увага прикута до даних по інфляції індексу споживчих цін, які будуть опубліковані в середу, щоб отримати більше інформації про економіку США.

Будь-які ознаки уповільнення інфляції, ймовірно, призведуть до збільшення бетів на зниження процентних ставок в найближчі місяці - сценарій, який обіцяє золоту хороші перспективи.

Дані по інфляції в середу публікуються всього за тиждень до засідання Федеральної резервної системи, на якому, як очікується, центробанк знизить процентні ставки на 25 базисних пунктів.

Очікування вересневого зниження ставок також були ключовим фактором нещодавнього зростання золота, враховуючи, що це зниження, ймовірно, покладе початок циклу пом'якшення з боку ФРС.

Зниження ставок є позитивним фактором для золота, оскільки воно знижує альтернативну вартість інвестицій в жовтий метал.

Інші дорогоцінні метали впали у вівторок, в значній мірі відстаючи від золота протягом останніх тижнів. Ф'ючерси на платину впали на 0,1% до $945,0 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,2% до $28,590 за унцію.

Серед промислових металів ціни на мідь відступили у вівторок, отримавши незначну підтримку від даних, які показали деяку економічну стійкість в Китаї, найбільшому імпортері міді.

Торговий баланс Китаю несподівано виріс в серпні завдяки зростанню експорту країни. Але відставання в імпорті нівелювало радість від цієї тенденції, оскільки воно свідчить про млявий попит в країні.

Загальний обсяг імпорту міді в Китаї в серпні скоротився на 12,3% в річному обчисленні, хоча протягом перших восьми місяців року він все ще залишався позитивним.

М'які дані по імпорту з'явилися після низки слабких показників по економіці Китаю за останній тиждень, які викликали занепокоєння з приводу уповільнення зростання найбільшого в світі імпортера міді.

Ці дані в поєднанні з більш широким зниженням ризиків на світових ринках призвели до значних втрат на ринку міді протягом останнього тижня.