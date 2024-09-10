Валюти торгуються з обережністю напередодні інфляційного звіту в США

Долар був стабільним на початку торгів у вівторок, а єна відступила від місячних максимумів, оскільки інвестори готуються до даних по інфляції в США і переоцінюють очікування значного зниження процентної ставки Федеральною резервною системою з наступного тижня.

Змішаний звіт по ринку праці в п'ятницю не дав чіткого уявлення про те, чи піде ФРС на чергове зниження ставки на 25 базисних пунктів (б.п.) або на значне зниження на 50 б.п. на засіданні 17-18 вересня.

Трейдери тепер чекають звіту по індексу споживчих цін в США в середу, щоб отримати подальші політичні підказки, хоча ФРС дала зрозуміти, що зайнятість стала більш пріоритетним питанням, ніж інфляція. Згідно з опитуванням Reuters, очікується, що базовий індекс споживчих цін у серпні зріс на 0,2% в місячному обчисленні, не змінившись порівняно з попереднім місяцем.

Оскільки дані по зайнятості в несільськогосподарському секторі не змогли переконати в необхідності зниження ставки на 50 б.п., ринки тепер чекають на дані по інфляції в США, щоб зрозуміти темпи зниження ставки ФРС, відзначають економісти ING.

«Очевидно, що економічне зростання втрачає темпи, і ринки зараз, схоже, зосереджені на тому, чи буде посадка економіки м'якою або жорсткою».

У центрі уваги інвесторів також будуть довгоочікувані теледебати між кандидатами в президенти США, які відбудуться у вівторок і можуть мати значний вплив на листопадові вибори.

Долар виріс на 0,1% до 143,30 ієни, відступивши від місячного мінімуму в 141,75, досягнутого в п'ятницю. Фунт стерлінгів в останній раз коштував $1,3061 після майже тритижневого мінімуму в $1,3058, досягнутого раніше на початку сесії.

Індекс долара, який вимірює курс американської валюти по відношенню до шести конкурентів, був на рівні 101,69 після зростання на 0,4% в понеділок. Минулого тижня індекс впав на 0,5%, оскільки очікування трейдерів щодо зниження ставок змінилися.

За даними CME FedWatch Tool, ринки наразі повністю закладають зниження ставки на 25 б.п. наступного тижня, а зниження на 50 б.п. - на рівні 30%, в той час як у п'ятницю цей показник сягав 50%.

Слабший, ніж очікувалося, звіт може посилити очікування ринку щодо зниження ставки на 50 б.п., але стабільний показник може залишити дискусію про 25 б.п. проти 50 б.п. невирішеною, вважає Чару Чанана, керівник відділу валютної стратегії Saxo.

«Загалом очікується, що долар США торгуватиметься в бічному тренді до підвищення, оскільки поточні очікування щодо пом'якшення ФРС все ще виглядають надмірними».

Трейдери очікують пом'якшення цього року на 110 б.п., в порівнянні з приблизно 100 б.п. за підсумками трьох попередніх засідань.

Минулого тижня політики ФРС дали зрозуміти, що вони готові розпочати серію знижень ставок, відзначивши охолодження на ринку праці, яке може стати ще більш загрозливим за відсутності зміни політики.

«Це робить ймовірним, що ФРС вирішить знизити ставку на 25 б.п., щоб уникнути паніки, хоча вони можуть залишити двері відчиненими для більш агресивного зниження пізніше в цьому році», - сказав Чанана з Saxo.

Тим часом, курс євро майже не змінився і склав $1,10305, після падіння майже на 0,5% в понеділок напередодні засідання Європейського центрального банку в четвер, на якому центробанк, швидше за все, знову знизить ставки.

Однак в центрі уваги будуть повідомлення від представників центрального банку.

В інших валютах, австралійський долар знизився на 0,13% до $0,6652, досягнувши більш ніж тритижневого мінімуму в $0,66445. Новозеландський долар впав на 0,19% до $0,6133, залишаючись близьким до тритижневого мінімуму, якого він торкнувся в понеділок.