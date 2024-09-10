Американські фондові індекси в понеділок різко зросли, оскільки ринки очікують на ключові дані та дії центральних банків

Усі три основні фондові індекси США зросли більш ніж на 1%, причому S&P 500 і Dow закінчили чотирисесійну серію втрат, відскочивши від найбільших щотижневих процентних втрат з березня 2022 року.

Насичений технологіями Nasdaq повернувся після того, як минулого тижня зазнав найбільшого падіння від п'ятниці до п'ятниці з січня 2022 року.

Долар зміцнився напередодні довгоочікуваного звіту по індексу споживчих цін, який буде оприлюднено в середу.

«Відбуваються дві речі», - сказав Грег Бассук, генеральний директор AXS Investments в Нью-Йорку. «Інвестори повертають готівку до роботи після перепродажу минулого тижня, а по-друге, всі налаштовані на зниження ставки ФРС».

«Сьогодні багато покупок на падінні (dip-buying) і оптимізму щодо ФРС», - додав Бассук.

Минулого тижня змішані дані, зокрема серпневий звіт по зайнятості, змусили інвесторів знизити очікування того, що Федеральна резервна система США може знизити ставку на 50 базисних пунктів, коли вона збереться на засідання наступного тижня.

Очікується, що в середу індекс споживчих цін Міністерства праці США покаже, що базова інфляція продовжує свій звивистий шлях до цільового показника центрального банку в 2%.

За даними інструменту CME FedWatch, фінансові ринки з 71% ймовірністю вважають, що ФРС знизить ключову ставку на 25 базисних пунктів за підсумками засідання наступного тижня, а ймовірність зниження на 50 базисних пунктів - 29%, повідомляє CME.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 484,18 пункти, або на 1,2%, до 40 829,59, S&P 500 - на 62,63 пункти, або на 1,16%, до 5 471,05, а Nasdaq Composite - на 193,77 пункти, або на 1,16%, до 16 884,60.

Європейські фондові індекси повернулися до зростання, а індекс STOXX 600 відновився після різкого падіння минулого тижня, оскільки інвестори очікували на очікуване зниження процентної ставки Європейським центральним банком пізніше цього тижня.

«Минулого тижня було багато слабких економічних даних в США і в усьому світі, і це змусило інвесторів бути обережними через побоювання рецесії», - сказав Бассук.

«Завдяки пасивним покупкам і більшій впевненості в тому, що багато центральних банків перейдуть від політики «яструба» до політики «голуба», з'явилося більше оптимізму щодо того, що центральні банки зможуть уникнути глобальної рецесії».

Загальноєвропейський індекс STOXX 600 виріс на 0,82%, а світовий фондовий індекс MSCI - на 0,58%.

Акції ринків, що розвиваються, втратили 1,07%. Найбільший композитний фондовий індекс країн Азійсько-Тихоокеанського регіону за межами Японії MSCI закрився на 1,13% нижче, а японський Nikkei втратив 0,48%.

Нижче наведено огляд світових фондових індексів на момент закриття торгів у п'ятницю:

Дохідність казначейських облігацій США коливалась в ході нестабільних торгів на фоні невизначеності щодо розміру очікуваного зниження ставки ФРС цього місяця.

Орієнтовні 10-річні облігації востаннє подорожчали на 1/32 до 3,7061% з 3,71% наприкінці п'ятниці.

30-річні облігації востаннє зросли в ціні на 8/32 до 4,0066% з 4,02% в кінці п'ятниці.