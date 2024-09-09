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АНАЛІТИКА

Обсяг 3-міс. ДС скоротився на 14,1 млрд грн - НБУ

22:05 09.09.2024 |

Фінанси

 

Національний банк України (НБУ) у п'ятницю, 6 вересня, на тендері з розміщення тримісячних депозитних сертифікатів продав їх на 8,51 млрд грн.

Згідно з інформацією Нацбанку, з урахуванням погашення тижнем раніше цих інструментів на 22,57 млрд грн обсяг тримісячних депосертифікатів в обігу зменшився на 14,06 млрд грн - до 131,63 млрд грн.

Зазначається, що кількість банків-учасників із попереднього тендера збільшилася на одного - до 23.

Щодо продажу депозитних сертифікатів "овернайт", то протягом двох тижнів обсяг їх розміщення коливався від 337,95 млрд грн до 368,83 млрд грн серед 56-59 банків.

Обсяг обов'язкових резервів з 11 серпня по 10 вересня становить 389,17 млрд грн, що на 4,1 млрд грн більше, ніж у попередньому періоді.

Як повідомлялося, правління Нацбанку ухвалило рішення зберегти облікову ставку 13% річних із 26 липня 2024 року. Розміри ставок за тримісячними депозитними сертифікатами та кредитами рефінансування залишилися на рівні 16% і 17% відповідно.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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