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Долар зміцнюється в очікуванні засідання ФРС
16:17 09.09.2024 |
Курс долара США зростає в парах з євро, єною і фунтом стерлінгів вдень у понеділок, мірою того, як учасники ринку переглядають оцінку ймовірності більш різкого, ніж зазвичай, зниження відсоткової ставки Федеральною резервною системою.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), піднімається на 0,37%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,38%.
Пара євро/долар за даними на 15:48 EET торгується на рівні $1,1044 порівняно з $1,1086 на закриття попередньої сесії, євро втрачає близько 0,4%.
Вартість фунта стерлінгів знижується на 0,35% і становить $1,3086 проти $1,3132 за підсумками торгів у п'ятницю.
Курс долара щодо єни виріс на 0,65% і становить 143,22 єни проти 142,31 єни на закриття минулих торгів.
Наступне засідання Федрезерву відбудеться 17-18 вересня. Учасники ринку впевнені, що центробанк знизить ставку, і допускають 29-відсоткову ймовірність її зниження одразу на 50 базисних пунктів. Місяць тому таку ймовірність оцінювали в 51%.
Рішуче скорочення ставки буде необхідним, проте лише якщо цього вимагатимуть статдані, сказав член ради керівників ФРС Крістофер Воллер, додавши, що американському ЦБ слід обережно підходити до питання коригування грошово-кредитної політики.
Цього тижня увага інвесторів спрямована на звіт Мінпраці США про динаміку споживчих цін у країні в серпні, який буде опубліковано в середу. Аналітики, яких опитало Trading Economics, вважають, що інфляція минулого місяця сповільнилася до 2,6% з 2,9% у липні.
Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,1217 юаня проти 7,0922 юаня в п'ятницю, долар зміцнюється на 0,4%.
Споживчі ціни (індекс CPI) в Китаї в серпні зросли на 0,6% у річному вираженні, максимальними темпами з лютого, йдеться у звіті Державного статистичного управління (ДСУ) КНР. Аналітики в середньому прогнозували підвищення цін на 0,7%, за даними Trading Economics. У липні інфляція становила 0,5%.
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