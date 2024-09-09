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НБУ на дещицю послабив довідковий курс гривні, до 41,0657 грн/$1
12:40 09.09.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 9 вересня 2024 року.
|Показник
|06.09.2024
|09.09.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.0647
|41.0657
|0.002
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 6 вересня - 41,0168 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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