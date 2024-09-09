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АНАЛІТИКА

Акції в Азії падають, інфляція в Китаї напрочуд низька

07:42 09.09.2024 |

Фінанси

 

Азіатські фондові ринки впали в понеділок після того, як занепокоєння щодо можливого економічного спаду в США пригнітили Волл-стріт, хоча ф'ючерси на американські акції відновилися після раннього падіння, а дохідність облігацій піднялася зі своїх мінімумів.

Дані про споживчі ціни (ІСЦ) з Китаю показали, що азійський гігант залишається рушієм глобальної дезінфляції: ціни виробників у серпні впали на 1,8% в річному обчисленні, тоді як аналітики очікували падіння на 1,4%.

Індекс споживчих цін також не виправдав прогнозів на рівні 0,6% за рік, причому майже все зростання цін на продукти харчування, а ціни на товари зросли лише на 0,2%, що вказує на пригнічений внутрішній попит.

Японський Nikkei прийняв на себе основний тягар розпродажу, оскільки акції технологічних компаній знизились, втративши ще 2,4% на додачу до майже 6% падіння минулого тижня.

Найбільший індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI за межами Японії знизився на 1,2% після падіння на 2,25% минулого тижня, в той час як ринок Південної Кореї впав на 1,3%.

З іншого боку, ф'ючерси на S&P 500 та Nasdaq виросли на 0,2% після п'ятничного падіння. Ф'ючерси на EUROSTOXX 50 додали 0,3%, а ф'ючерси на FTSE - 0,5%.

Ф'ючерси на фонди ФРС впали, оскільки інвестори задавалися питанням, чи буде достатньо змішаного звіту по зайнятості в США за серпень, щоб схилити Федеральну резервну систему до зниження ставок на 50 базисних пунктів на засіданні наступного тижня.

Поки що ринки вбачають 33% ймовірність значного зниження ставок, частково завдяки коментарям голови ФРС Крістофера Воллера і президента ФРБ Нью-Йорка Джона Вільямса в п'ятницю, хоча Уоллер залишив відкритим варіант агресивного пом'якшення.

«Згідно з нашими даними, ринок праці продовжує охолоджуватись, але ми не бачимо ознак такого швидкого погіршення умов, яке б вимагало зниження ставки на 50 б.п.», - сказав економіст Barclays Крістіан Келлер.

«Важливо, що ми також не бачимо жодних ознак апетиту до цього в комунікаціях ФРС», - додав він. «Ми як і раніше закликаємо ФРС почати свій цикл зі зниження ставки на 25 б.п., за яким послідують ще два зниження на 25 б.п. на двох засіданнях, що залишилися в цьому році, і в цілому на 75 б.п. в наступному році».

Інвестори налаштовані значно оптимістичніше і передбачили пом'якшення на 113 базисних пунктів до Різдва і ще на 132 базисних пункти до 2025 року.

Дані по серпневим споживчим цінам в США в середу повинні підкреслити аргументи на користь скорочення, якщо не розміру, з урахуванням того, що базова інфляція сповільнилася до 2,6% з 2,9%.

У вівторок відбудуться перші дебати між демократом Камалою Харріс і республіканцем Дональдом Трампом напередодні президентських виборів 5 листопада.
За матеріалами: investing.com
 

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