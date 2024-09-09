Долар крихкий, єна падає на тлі неясних прогнозів щодо зниження ставки ФРС

Долар утримувався в вузьких діапазонах в понеділок, в той час як єна втратила свої прибутки, отримані в якості валюти-прихістку, оскільки інвестори не визначилися з масштабом зниження ставки Федеральної резервної системи, яке очікується в кінці цього місяця, і чекають на дані по інфляції в США, щоб отримати більше підказок.

У Китаї дані показали, що в серпні споживчі ціни прискорилися до найшвидших темпів за останні півроку, але дефляція цін виробників погіршилася, і все ще сповільнена економіка тиснула на юань на азіатській сесії.

Материковий юань ослаб на 0,27% до 7,1088 за долар, в той час як його офшорний аналог знизився на 0,2% до 7,1092.

Валюти в інших країнах боролися за напрямок після того, як довгоочікувані дані по зайнятості в США, опубліковані в п'ятницю, не дали трейдерам ясності в питанні про те, чи буде ФРС знижувати ставку на 25 базисних пунктів або на 50 б.п. на своєму засіданні наступного тижня.

Хоча зайнятість у серпні зросла менше, ніж очікувалося, рівень безробіття знизився, а зростання заробітних плат залишилося стабільним, що свідчить про те, що ринок праці США охолоджується, але не такими темпами, щоб викликати паніку щодо перспектив зростання економіки.

Єна втратила частину свого прибутку після того, як минулого тижня зросла на 2,73% на тлі несприйняття ризиків на ринках і деякої волатильності після звіту по зайнятості в несільськогосподарському секторі.

Минулого тижня курс знизився на 0,36% до 142,81 за долар. Ринок відкинув дані, які показали, що економіка Японії зростала в квітні-червні дещо повільніше, ніж повідомлялося спочатку, в основному через перегляд корпоративних і особистих витрат у бік зменшення.

Євро знизився на 0,04% до $1,1081, в той час як фунт стерлінгів виріс на 0,04% до $1,3135.

По відношенню до кошика валют долар виріс на 0,04% до 101,24.

«ФРС опинилася на роздоріжжі, - сказав Борис Ковачевич, глобальний макростратег Convera. «Зважаючи на змішані сигнали з ринку праці, вони навряд чи підуть на зниження ставки на 25 або 50 б.п.».

У п'ятницю політики ФРС дали зрозуміти, що вони готові почати серію знижень процентних ставок на майбутньому засіданні центрального банку 17-18 вересня, відзначивши охолодження на ринку праці, яке може прискоритися до чогось більш жахливого за відсутності змін в політиці.

Ф'ючерси показують 35% ймовірність того, що ФРС може знизити ставки на піввідсотка наступного тижня, а наступним основним економічним показником, який може змінити ринкове ціноутворення, стане звіт по інфляції в США в середу.

«Хоча більш суттєве зниження ставок до кінця року можливе, якщо дані погіршаться, наш базовий сценарій - зниження ставок на 25 б.п. у вересні, причому пом'якшення такими темпами також може відбутися в листопаді і грудні», - сказав Девід Дойл, голова економічного відділу Macquarie.

В інших валютах, австралійський долар виріс на 0,19% до $0,6683 після того, як в п'ятницю впав більш ніж на 1% і досяг майже тритижневого мінімуму.

Новозеландський долар виріс на 0,13% до $0,6183, трохи відскочивши від п'ятничного двотижневого мінімуму.