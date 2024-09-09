Акції Волл-стріт зазнали великого тижневого падіння, оскільки ринок чекає на дії ФРС

Американські акції впали в п'ятницю під впливом звіту по зайнятості, який показав подальше уповільнення ринку праці, але залишив трейдерів невпевненими в тому, наскільки далеко зайде Федеральна резервна система в зниженні процентних ставок.

Всі три основні індекси знизились, причому 11 секторів базового індексу S&P 500 втратили позиції, що було спричинено падінням у секторі послуг зв'язку, споживчих та технологічних акціях.

S&P 500 та Dow зазнали найбільшого тижневого падіння з березня 2023 року, а Nasdaq зареєстрував найбільше тижневе падіння з січня 2022 року.

Дані Міністерства праці США показали, що американські роботодавці додали 142 000 робочих місць у серпні, що не виправдало очікувань аналітиків, в той час як зростання робочих місць у липні було переглянуто до 89 000, що також нижче прогнозів.

Звіт означає, що голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл повинен знизити ставки в кінці цього місяця, але також припускає, що це може бути запізно для того, щоб економіка отримала м'яку посадку, сказав Лу Басенес, президент і головний ринковий стратег MDB Capital в Нью-Йорку.

«Якщо ми почнемо бачити звільнення в найближчі місяць-два, це свідчитиме про те, що він запізнився з вибором часу. Акції падатимуть до наступного тижня, коли ФРС остаточно оголосить про скорочення ставок, що може спричинити тиск на неї, змусивши її знизити ставку на 50 базисних пунктів проти 25 б.п. Я думаю, що 25 б.п. - це майже гарантовано», - сказав Басенезе.

Голова ФРС Крістофер Уоллер заявив у п'ятницю, що «настав час» для центрального банку США розпочати серію знижень процентних ставок, додавши, що він не має жодних сумнівів щодо їх розміру та темпів.

Бети трейдерів на зниження ставки на 25 базисних пунктів у вересні становили 73%, згідно з даними FedWatch Tool від CME Group, в той час як бети на зниження ставки на 50 б.п. становили 27%, в порівнянні з короткочасним зростанням до 51% після звіту.

«Я все ще думаю, що ФРС знизить ставку на 25 базисних пунктів», - сказав Тоні Рот, головний інвестиційний директор Wilmington Trust в Раднорі, штат Пенсильванія. «Я не думаю, що ФРС дійсно готова в даний момент натиснути на кнопку паніки».

Промисловий індекс Dow Jones впав на 410,34 пункту, або 1,01%, до 40 345,41, S&P 500 втратив 94,99 пункту, або 1,73%, до 5 408,42, а Nasdaq Composite втратив 436,83 пункту, або 2,55%, до 16 690,83.

Втрати провідних компаній-лідерів зростання потягли за собою індекси, в тому числі і так звану «Велику сімку»: Nvidia впала на 4%, Tesla - на 8,4%, Alphabet - на 4%, Amazon - на 3,7%, Meta - на 3,2%, Microsoft - на 1,6%, Apple - на 0,70%.

Акції Broadcom впали на 10,4% після того, як виробник мікросхем спрогнозував дохід у четвертому кварталі трохи нижче очікуваного, на що вплинули мляві витрати в сегменті широкосмугового зв'язку.

Акції інших виробників чіпів знизилися. Marvell Technology впали на 5,3%, а Advanced Micro Devices - на 3,7%. Індекс SE Semiconductor в Філадельфії знизився на 4,5%. Індекс напівпровідників зафіксував найбільше тижневе падіння з березня 2020 року.

Індекс Super Micro Computer впав на 6,8%. Аналітики J.P. Morgan знизили рейтинг акцій виробника серверів штучного інтелекту до «нейтрального» з «переважаючого».

На Нью-Йоркській фондовій біржі падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 3,08 до 1. На Nasdaq 1 006 акцій зросли, а 3 183 впали, оскільки падаючі акції переважали над зростаючими в співвідношенні 3,16 до 1.

Загальний обсяг торгів на американських біржах склав близько 11,8 мільярдів акцій, що перевищує 20-денне ковзне середнє значення у 10,7 мільярдів акцій.