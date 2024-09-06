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АНАЛІТИКА

Міжнародні резерви України в серпні підскочили на 13,7%, ЧМР без змін - НБУ

 

Міжнародні резерви України в серпні, за попередніми оцінками Національного банку України (НБУ), зросли на 13,7%, або на $5 млрд 98,6 млн - до $42 млрд 330,5 млн.

"Така динаміка зумовлена значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком і боргові виплати країни в іноземній валюті", - йдеться в повідомленні центробанку на сайті в п'ятницю ввечері.

Водночас чисті міжнародні резерви НБУ в серпні навіть трохи скоротилися - на $2 млн - до $23,301 млрд.

Згідно з кількісним критерієм ефективності (QPC) в оновленій програмі розширеного фінансування EFF, ЧМР України на кінець вересня цього року мають становити щонайменше $28,8 млрд, а на кінець року - щонайменше $26,3 млрд.

Відповідно до опублікованої інформації, Нацбанк продав на валютному ринку $2,696 млрд і викупив у резерви $0,3 млн, чистий продаж валюти НБУ в серпні скоротився з $3,05 млрд до $2,696 млрд.

Зазначається, що на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $8,465 млрд, з яких $4,553 млрд від ЄС у межах інструменту Ukraine Facility і $3,89ША через Світовий банк.

За обслуговування і погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $724,1 млн, з яких $266,0 млн - обслуговування і погашення боргу перед Світовим банком; $239,9 млн - виплати, пов'язані зі здійсненням реструктуризації єврооблігацій, $130,1 млн - виплати за державними деривативами і $88,1 млн - виплата іншим міжнародним кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $392,4 млн.

"У серпні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $443 млн. Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,4 місяців майбутнього імпорту", - констатував регулятор у релізі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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