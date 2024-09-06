Банки за літо схвалили заявки на енергокредити на 5,8 млрд грн з отриманих 46,4 млрд грн - НБУ

Банки в період з 1 червня до 1 вересня отримали 1975 заявок на 46,4 млрд грн, свідчать результати опитування 20 банків-учасників меморандуму про рамкові умови кредитування проєктів відновлення енергоінфраструктури, опубліковані Національним банком України (НБУ) у п'ятницю.

Згідно з ними, сума схвалених за цей період заявок на кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури становила 5,8 млрд грн, тоді як обсяг валового портфеля кредитів, пов'язаних із енергетичними потребами юросіб, становив на кінець серпня 972 млн грн, а на сьогодні перевищив мільярд грн.

Опитування фінустанов свідчить, що протягом серпня було подано 781 заявку на 7,3 млрд грн, схвалено 808 заявок на 2,2 млрд грн і надано 224 кредити на 523 млн грн.

За попередніми оцінками НБУ, обсяг профінансованої потужності за наданими позиками бізнесу, що враховує близько 85% кредитного портфеля, становить 97,4 МВт.

Зазначається, що найбільші обсяги коштів виділено на побудову сонячних електростанцій (СЕС, 32 МВт потужності), купівлю дизельних і бензинових генераторів (33 МВт), а також газопоршневих когенераційних установок (18 МВт).

За даними НБУ, протягом останнього тижня банки видали громадянам 405 енергокредитів загальним обсягом 27 млн грн, що збільшило обсяг валового портфеля кредитів фізособам до 89 млн грн.

"На прикладі реалізації спільної ініціативи з кредитування на підтримку енергетики ми побачили, яких результатів може досягати сектор, коли діє консолідовано. Проєкт набирає обертів. Фінансування розпочато в 21 області. Це дуже хороший результат", - прокоментував дані голова Нацбанку Андрій Пишний.

Як повідомлялося, суб'єкти мікро-, малого, середнього та великого бізнесу зможуть залучати інвестиційні кредити в розмірі EUR0,5-25 млн для впровадження інноваційних рішень у сфері енергетики на термін 5-7 років під базову ставку 13,5% річних або UIRD3M+0,5% на перший рік, а, починаючи з другого року, діє плаваюча ставка, але не більше UIRD12M+3%. Відповідний меморандум наразі підписали 20 українських банків, на яких припадає 85% усіх активів.