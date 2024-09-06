Долар стабільний до євро і фунта перед публікацією даних щодо ринку праці США за серпень

Долар США стабільний до євро і фунта стерлінгів на торгах у п'ятницю перед публікацією серпневого звіту з американського ринку праці.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,07%, ширший WSJ Dollar Index - 0,06%.

Пара євро/долар за даними на 14:40 EET торгується на рівні $1,1107 порівняно з $1,1113 на закриття попередньої сесії. Вартість фунта стерлінгів до долара становить $1,3172 проти $1,3181 за підсумками торгів у четвер.

Уся увага ринку спрямована на дані про безробіття в США, які будуть оприлюднені о 15:30 кв. Консенсус-прогноз аналітиків, яких опитало Trading Economics, передбачає зниження безробіття в Штатах у серпні до 4,2% з 4,3% місяцем раніше та збільшення кількості робочих місць на 160 тис.

Публікація липневого звіту, який показав різке уповільнення темпів зростання кількості робочих місць у країні (до 114 тис.), спровокувала обвал світових ринків.

Долар подешевшає, якщо дані щодо американського ринку праці за серпень виявляться слабшими за прогнози ринку, йдеться в огляді експертів Commerzbank. Слабка статистика, ймовірно, знову підвищить очікування трейдерів, що Федеральна резервна система (ФРС) опустить базову відсоткову ставку одразу на 50 базисних пунктів (б.п.) на вересневому засіданні, зазначає валютний аналітик Commerzbank Фолькмар Баур.

Сильніші, ніж очікується, статдані розвіють побоювання рецесії в США і призведуть до зміцнення долара, вважає експерт, думку якого наводить The Wall Street Journal. У цьому разі трейдери утвердяться в думці, що ФРС знизить ставку на 25 б.п. у вересні, зазначає Баур.

Курс долара щодо єни опустився під час торгів у п'ятницю до 143,05 єни з 143,45 єни на закриття ринку напередодні. Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,0834 юаня проти 7,0898 юаня на закриття попередньої сесії.