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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,0647 грн/$1
13:21 06.09.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 6 вересня 2024 року.
|Показник
|05.09.2024
|06.09.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.1325
|41.0647
|-0.16
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 6 вересня - 41,0890 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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