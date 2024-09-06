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Річард Грант
Ринки акцій АТР знижуються, за винятком Австралії
09:21 06.09.2024 |
Ринки акцій найбільших країн Азійсько-Тихоокеанського регіону (АТР) переважно знижуються на торгах у п'ятницю, інвестори оцінюють статдані.
Китайський індекс Shanghai Composite втрачає 0,3%, гонконгський Hang Seng - 0,1%.
Список лідерів падіння в складі Hang Seng очолюють акції China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec), що дешевшають на 6,1%.
Ринкова вартість PetroChina Co. зменшується на 2,9%, China Merchants Bank - на 2,7%, Xinyi Solar Holdings - на 2,2%, Nongfu Spring - на 2%.
Папери Link Real Estate Investment Trust дорожчають на 3,6%, Haidilao International Holding - на 2,7%, CK Asset - на 2,6%, Henderson Land Development - на 2,4%, Sunny Optical Technology - на 2,1%.
Значення японського Nikkei 225 зменшується на 0,7%.
Споживчі витрати в Японії в липні впали на максимальні за півроку 1,7% проти попереднього місяця і зросли в річному вираженні вперше з квітня - на 0,1%, повідомило міністерство внутрішніх справ і комунікацій країни. Експерти в середньому очікували підвищення першого показника на 1,2% і скорочення другого на 0,2%, за даними Trading Economics.
Суттєвіше за всіх у складі Nikkei 225 втрачають у ціні акції Rakuten (-6,3%).
Ринкова вартість Hitachi Ltd. знижується на 4,5%, Mitsubishi Heavy Industries - на 4,2%, Keyence - на 4,1%, Kawasaki Heavy Industries - на 3,8%.
Ціна паперів M3 Inc.зростає на 6,9%, Shiseido - на 4,8%, Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc. - на 3,7%, Aeon - на 3,3%, Konami - на 3,1%.
Значення південнокорейського індексу Kospi знижується на 1,1%.
Профіцит рахунку поточних операцій Південної Кореї в липні зменшився до $9,13 млрд із максимальних з вересня 2017 року $12,26 млрд місяцем раніше, за даними Банку Кореї.
Ціна акцій Posco скорочується на 3,7%, SK Hynix - на 2,3%, Korean Air Lines - на 0,5%, Hyundai Motor - на 0,2%.
Австралійський S&P/ASX 200 додає 0,3%.
Обсяги житлового кредитування в Австралії в липні зросли на 2,9% у помісячному порівнянні, до максимальних за два роки 18,88 млрд австралійських доларів ($12,7 млрд), повідомило Австралійське бюро статистики (Australian Bureau of Statistics, ABS). У червні вони збільшилися на переглянутий вгору 1%. Ринок у середньому очікував такого ж підйому і позаминулого місяця.
Macquarie нарощує ринкову вартість на 2,2%, ANZ - на 1,6%, Westpac - на 1,5%.
Капіталізація BHP знижується на 1,1%, Rio Tinto - на 0,5%.
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