Долар опустився до тижневого мінімуму на тлі наближення даних по заробітній платі

У п'ятницю долар США впав майже до тижневого мінімуму проти основних конкурентів, оскільки індикатори ринку праці надсилали змішані сигнали напередодні важливих щомісячних даних по заробітній платі, які майже напевно зададуть темп для пом'якшення політики Федеральної резервної системи.

Індекс долара, який вимірює курс валюти по відношенню до кошика з шести ключових валют, станом на 02:15 EET був стабільним на рівні 101,03, після того, як за ніч він знизився приблизно на 0,2% і досяг позначки 100,96 вперше з 29 серпня. За тиждень він знизився майже на 0,7%.

Звіт у четвер показав, що кількість американців, які подали нові заявки на отримання допомоги по безробіттю, минулого тижня знизилася, оскільки кількість звільнень залишалася низькою. Це допомогло розвіяти побоювання щодо швидкого погіршення ситуації на ринку праці після того, як напередодні були опубліковані дані, що показали, що зростання приватних робочих місць у серпні впало до мінімального рівня за три з половиною роки.

Змішані дані залишають трейдерів в здогадках перед публікацією платіжних відомостей в п'ятницю, а економісти, опитані Reuters, прогнозують збільшення кількості робочих місць на 165 000 в серпні в порівнянні з 114 000 в липні.

Те, що ФРС отримає з цих цифр, буде майже одразу очевидно, оскільки і губернатор Крістофер Уоллер, і президент ФРС Нью-Йорка Джон Вільямс окремо вийдуть на трибуну в заключній промові перед початком періоду затишшя перед засіданням ради директорів ФРС цього місяця.

Згідно з FedWatch Tool від CME Group, бети трейдерів на надвелике зниження процентної ставки ФРС на 50 базисних пунктів (б.п.) 18 вересня становлять 40%, тоді як ймовірність зниження на чверть пункту - 60%. Днем раніше бети на більш значне зниження становили 44%, а тиждень тому - 34%.

Голова ФРС Джером Пауелл дав зрозуміти, що фокус центрального банку зміщується з боротьби з інфляцією на запобігання погіршенню ситуації на ринку праці, коли минулого місяця на щорічній економічній конференції в Джексон-Холі рішуче підтримав швидкий початок циклу пом'якшення монетарної політики.

«Нещодавні дані по ринку праці посилили побоювання щодо пом'якшення ситуації на ринку праці (і) серпневий звіт по заробітній платі може стати переломним моментом», - пишуть у своєму звіті аналітики TD Securities, в тому числі керівник відділу глобальної стратегії Річ Келлі (Rich Kelly).

Однак TD очікує, що в серпні було додано 205 000 робочих місць, що призведе до скорочення на чверть пункту в цьому місяці і спровокує відскок долара.

«Просто в долар закладено багато поганих новин, що збільшує ризики того, що низка хороших новин дасть поштовх до значної корекції».

Долар стабілізувався на рівні 143,25 єни після падіння до 142,855 за ніч вперше з 5 серпня під тиском зниження прибутковості казначейських облігацій США, при цьому прибутковість 10-річних облігацій впала до місячного мінімуму в 3,721%.

Євро утримався на рівні $1,1112, трохи нижче тижневого максимуму четверга на позначці $1,11195.

Фунт стерлінгів майже не змінився і склав $1,31755, тримаючись близько до нічного максимуму на рівні $1,31855, найсильнішого рівня з 30 серпня.

Чутливий до ризиків австралійський долар трохи знизився до $0,6739.