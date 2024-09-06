S&P 500, Dow знизились напередодні ключових даних по зайнятості, Nasdaq виріс

Основні індекси S&P 500 і Dow знизилися в ході нестабільних торгів у четвер після того, як короткочасне зростання, викликане низкою економічних звітів, вичерпалося, а інвестори очікують на ключові дані по зайнятості, що мають вийти в п'ятницю. Nasdaq завершив торги незначим зростанням.

Ринки були напруженими напередодні публікації комплексних даних по зайнятості в несільськогосподарському секторі, які, ймовірно, підготують ґрунт для того, щоб Федеральний резерв почав знижувати ставки в кінці цього місяця.

Раніше на початку сесії основні індекси Уолл-стріт зросли, оскільки звіти допомогли розвіяти занепокоєння щодо погіршення ситуації на ринку праці. Опитування Інституту управління поставками показало, що активність у секторі послуг зросла в серпні, а кількість заявок на допомогу з безробіття знизилася минулого тижня, згідно з даними Міністерства праці.

Вісім з 11 секторів S&P 500 втратили позиції, на чолі з падінням у секторі охорони здоров'я та промислових акціях. Сектор споживчих товарів лідирував у зростанні, частково завдяки компанії Tesla.

«Ринки перебувають на цих американських гірках, тому що вони стежать за даними, оскільки ФРС заявила, що «ми будемо стежити за даними», - сказав Васіф Латіф, президент і головний інвестиційний директор Sarmaya Partners в Прінстоні, штат Нью-Джерсі.

«Ринок стежить за даними, щоб отримати уявлення про те, як виглядає економіка з точки зору сценарію приземлення, і що це означає для політики процентних ставок ФРС».

Вересень був історично слабким для американських акцій: з 1928 року індекс S&P 500 в середньому знижався приблизно на 1,2% за місяць. Цього тижня індекс знизився більш ніж на 2,5%, а акції технологічних компаній впали приблизно на 4,8%.

У серпні американські приватні роботодавці найняли найменше працівників з січня 2021 року, а дані за попередній місяць були переглянуті в бік зниження, що потенційно натякає на різке уповільнення ринку праці, згідно з Національним звітом про зайнятість ADP.

«Ринок очікує деякої слабкості в даних, але це схоже на вузький шлях, оскільки ринок акцій, на нашу думку, оцінений за сценарієм м'якої посадки або взагалі без посадки, тоді як ринок облігацій, враховуючи очікування зниження ставок, трохи більше оцінений за сценарієм рецесії», - додав Латіф.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 219,22 пункту, або 0,54%, до 40 755,75, S&P 500 втратив 16,66 пункту, або 0,30%, до 5 503,41, а Nasdaq Composite виріс на 43,37 пункту, або 0,25%, до 17 127,66.

Акції Tesla зросли майже на 5% після того, як виробник електромобілів заявив, що в першому кварталі наступного року запустить своє програмне забезпечення для допомоги водієві в Європі і Китаї після отримання дозволу регуляторних органів.

Акції Frontier Communications впали на 10% після того, як Verizon заявив, що купить компанію за 20 мільярдів доларів. Акції Verizon впали на 0,4%.

Акції JetBlue Airways підскочили на 7% після того, як перевізник підвищив прогноз доходів у третьому кварталі.

Індекс S&P 500 показав 42 нових 52-тижневих максимуми і 9 нових мінімумів, в той час як Nasdaq Composite зафіксував 43 нових максимуми і 136 нових мінімумів.

Загальний обсяг торгів на американських біржах склав близько 10,6 мільярдів акцій, що дещо нижче від 20-денного ковзного середнього показника у 10,7 мільярдів акцій.