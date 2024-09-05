Європейські ринки акцій переважно підвищуються, виняток становить Франція

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи здебільшого слабо підвищуються в четвер, виняток становить французький індикатор.

Трейдери дотримуються вичікувальної позиції перед публікацією ключового звіту цього тижня - серпневих статданих про динаміку безробіття в США, зазначає Trading Economics.

Європейська статистика, опублікована в четвер, була неоднорідною. Так звіт статистичного управління Євросоюзу показав більш слабке, ніж очікувалося, збільшення роздрібного продажу в єврозоні в липні (на 0,1% за прогнозу в 0,2%).

Водночас обсяг замовлень промислових підприємств Німеччини в липні збільшився на 2,9% порівняно з попереднім місяцем, повідомило статистичне управління ФРН. Експерти в середньому прогнозували зниження показника на 1,5%.

Тим часом, індекс менеджерів із закупівель (PMI) у будівельному секторі єврозони в серпні залишився на позначці 41,1 пункта - мінімальній за пів року. Значення індексу тримається значно нижче 50 пунктів, що вказує на тривалий спад активності в галузі. PMI Німеччини, Франції та Італії також свідчать про зниження активності, воночас у ФРН цей індикатор опустився нижче 40 пунктів.

У Британії серпневий PMI зменшився до 53,6 пункту з липневих 55,3 пункту. Незважаючи на зниження індекс вказує на впевнене зростання активності в будівельному секторі країни.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 за даними на 12:35 кв у четвер опустився на 0,13%, до 514,16 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 додав 0,09%, німецький DAX - 0,04%, італійський FTSE MIB - 0,16%, іспанський IBEX 35 - 0,45%. Французький CAC 40 втрачає 0,42%.

Помітне зростання на торгах у Європі в четвер демонструють акції RWE (+3,4%), Vonovia (+2,3%), Teleperformance (+2,2%), Unibail-Rodamco-Westfield (+2,5%), а також Iberdrola (+1,4%), Santander (+1,5%), CaixaBank (+2%), Deutsche Bank (+1,2%).

Водночас дешевшають папери ASML (-1,4%), Infineon (-0,6%), STMicroelectronics (-0,9%), Air Liquide (-1,8%), Inditex (-1,2%).

Також знижуються котирування акцій виробників товарів класу "люкс" і гірничодобувних компаній. Капіталізація LVMH зменшилася на 1,4%, Hermes - на 3,8%, Kering (-0,3%). Папери BHP, Rio Tinto і Antofagasta втрачають по 0,3%.

Вартість акцій британської будівельної компанії Vistry підскочила на 6,2% під час торгів. Забудовник повідомив про зростання виручки і доподаткового прибутку в першому півріччі, а також анонсував зворотний викуп акцій на суму 130 млн фунтів стерлінгів ($170,9 млн).

Ціна паперів Associated British Foods опустилася на 4,8%. Британський ритейлер, що володіє, зокрема, мережею магазинів одягу Primark, очікує зниження зіставного продажу в квітні-вересні на 2% у зв'язку з "несприятливими погодними умовами, особливо у квітні та червні".

Акції британського онлайн-ритейлера Asos злетіли в ціні на 17%. Компанія повідомила, що продасть бренди Topshop і Topman своєму новому СП з Heartland. Остання отримає 75-відсоткову частку в СП, заплативши 135 млн фунтів. Надходження Asos унаслідок угоди становитимуть 118 млн фунтів, їх ритейлер планує спрямувати на посилення балансу.