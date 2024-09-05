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НБУ зміцнив довідковий курс гривні 41,1325 грн/$1
12:40 05.09.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 5 вересня 2024 року.
|Показник
|04.08.2024
|05.09.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.3273
|41.1325
|-0.47
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 5 вересня - 41,2766 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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