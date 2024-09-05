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Нацбанк наразі не планує випускати банкноту в 5000 гривень
У Національному банку зараз не планують випускати банкноту номіналом у 5000 грн та проводити деномінацію дрібної монети.
Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів Голова НБУ Андрій Пишний.
"Наразі ми не плануємо цього. Вважаємо, що на сьогодні наявні номінали цілком відповідають поточній ситуації", - сказав він у відповідь на запитання: "Чи буде банкнота номіналом 5000 гривень (умовний еквівалент 100 дол. США)?".
Голова Нацбанку також зазначив, що відмови від дрібної розмінної монети теж не планується.
"Щодо деномінації - це окреме питання, яке ми постійно аналізуємо, беручи до уваги обіг монет, наразі такого рішення немає", - додав він.
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