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Азійські акції намагаються стабілізуватися після глобального розпродажу; основна увага на даних з США

08:33 05.09.2024 |

Фінанси

 

Азіатські фондові ринки намагалися відновити свої позиції в четвер після різкого розпродажу, в той час як ралі казначейських облігацій знизило курс долара і підняло ієну, оскільки економічні проблеми в США підвищили ймовірність того, що Федеральна резервна система піде на значне зниження ставок.

На цьому тижні, насиченому даними, інвестори вивчають звіти, що надходять, щоб оцінити стан економіки і ринку праці США, при цьому слабкі виробничі дані у вівторок і змішані дані по ринку праці в середу тримають ринки в напрузі.

Японський Nikkei впав на 0,5% до найнижчого рівня за останні три тижні, хоча акції високотехнологічних компаній Тайваню і Південної Кореї виросли на 1% після падіння в середу.

Це допомогло підняти найбільший індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI за межами Японії на 0,6%, після того, як він впав майже на 3% протягом триденної смуги втрат.

У четвер увага інвесторів буде прикута до індексу зайнятості в секторі послуг США та даних по заявкам на допомогу з безробіття. Однак основна увага цього тижня буде зосереджена на довгоочікуваному серпневому звіті по зайнятості в несільськогосподарському секторі, який вийде в п'ятницю.

Очікується, що звіт про зайнятість дасть найчіткіші підказки про те, куди рухається економіка і чи знизить ФРС процентну ставку цього місяця на чверть або півтора процентних пункти.

Ринки зараз оцінюють ймовірність зниження ставки ФРС на 50 базисних пунктів на засіданні 17-18 вересня в 44%, в порівнянні з 38% днем раніше, як показав інструмент CME FedWatch. Трейдери очікують пом'якшення ставок на 110 базисних пунктів цього року за підсумками трьох засідань ФРС, що залишилися.
За матеріалами: investing.com
 

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