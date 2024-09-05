Фінансові новини
- |
- 05.09.24
- |
- 09:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Азійські акції намагаються стабілізуватися після глобального розпродажу; основна увага на даних з США
08:33 05.09.2024 |
Азіатські фондові ринки намагалися відновити свої позиції в четвер після різкого розпродажу, в той час як ралі казначейських облігацій знизило курс долара і підняло ієну, оскільки економічні проблеми в США підвищили ймовірність того, що Федеральна резервна система піде на значне зниження ставок.
На цьому тижні, насиченому даними, інвестори вивчають звіти, що надходять, щоб оцінити стан економіки і ринку праці США, при цьому слабкі виробничі дані у вівторок і змішані дані по ринку праці в середу тримають ринки в напрузі.
Японський Nikkei впав на 0,5% до найнижчого рівня за останні три тижні, хоча акції високотехнологічних компаній Тайваню і Південної Кореї виросли на 1% після падіння в середу.
Це допомогло підняти найбільший індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI за межами Японії на 0,6%, після того, як він впав майже на 3% протягом триденної смуги втрат.
У четвер увага інвесторів буде прикута до індексу зайнятості в секторі послуг США та даних по заявкам на допомогу з безробіття. Однак основна увага цього тижня буде зосереджена на довгоочікуваному серпневому звіті по зайнятості в несільськогосподарському секторі, який вийде в п'ятницю.
Очікується, що звіт про зайнятість дасть найчіткіші підказки про те, куди рухається економіка і чи знизить ФРС процентну ставку цього місяця на чверть або півтора процентних пункти.
Ринки зараз оцінюють ймовірність зниження ставки ФРС на 50 базисних пунктів на засіданні 17-18 вересня в 44%, в порівнянні з 38% днем раніше, як показав інструмент CME FedWatch. Трейдери очікують пом'якшення ставок на 110 базисних пунктів цього року за підсумками трьох засідань ФРС, що залишилися.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У парламенті анонсували призначення нового голови МЗС
|Шольц: Німеччина замовила 17 систем ППО IRIS-T для України
|Уся енергетична рать. Як попри гучні корупційні скандали Галущенко збільшує свій вплив на енергетику України
|Україна та Ірландія уклали безпекову угоду
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Нацбанк наразі не планує випускати банкноту в 5000 гривень
|Азійські акції намагаються стабілізуватися після глобального розпродажу; основна увага на даних з США
|Долар коливається на зростаючих бетах на значне зниження ставки ФРС
|Ослаблення долара призупиниться, оскільки ринки надто сподіваються на зниження ставок ФРС
|Індекси Волл-стріт трохи знизилися після слабких даних по ринку праці та оптимістичних коментарів ФРС
|В Україні змінили порядок страхування поїздок у транспорті: пасажир більше не сплачує
|Споживачі зможуть самостійно обирати е-гривню чи готівку – голова Нацбанку
Бізнес
|Надмірна любов до роботи: японці не хочуть переходити на 4-денний робочий тиждень
|Volkswagen планує закрити заводи у Німеччині вперше за 87 років
|Продажі електромобілів у Норвегії досягли рекордних 94% ринку
|Організатор Grammy каже, що в музичній індустрії хвилюються через використання ШІ
|Витік деталей нового процесора Snapdragon X Plus: доступні ноутбуки на базі чіпсета Qualcomm з'являться у 2025 році
|Північнокорейські хакери використовували вразливість у Chrome для крадіжки криптовалют
|Бразилія заборонила X / Twitter та штрафуватиме на $8900 в день за доступ через VPN - Apple та Google зобов'язані видалити застосунок