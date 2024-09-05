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Долар коливається на зростаючих бетах на значне зниження ставки ФРС
08:27 05.09.2024 |
Долар знизився в четвер, оскільки трейдери збільшили бети на значне зниження ставки Федеральним Резервом в кінці цього місяця, а єна помітно перевершила попит на валюти-прихістки, оскільки знову з'явилися побоювання щодо перспектив зростання американської економіки.
Глобальні ринки були на межі, а акції, зокрема, сильно постраждали після того, як слабші, ніж очікувалося, дані з США цього тижня знову викликали занепокоєння, що перспективи зростання найбільшої економіки світу є менш райдужними, ніж вважалося раніше, і що ринок праці може сповільнитися сильніше, ніж очікувалося.
Це призвело до втечі інвесторів з ризикованих активів у пошуках безпеки, і єна стала одним з найбільших бенефіціарів.
Японська валюта востаннє зміцнилася на 0,26% до 143,56 за долар, вже набравши майже 2% за тиждень.
Швейцарський франк, також традиційна валюта-прихісток, стабілізувався на рівні 0,8461 за долар, хоча його зростання на 0,46% за тиждень було більш стриманим порівняно зі зростанням єни.
«Ринки стають збентеженими, - сказав Хемант Мішр, головний інвестиційний директор S CUBE Capital в Сінгапурі.
«Був час, коли ринки зосереджувалися лише на позитивних новинах. Зараз відбулися помітні зміни, ринок фокусується на негативних новинах і раціоналізує розпродаж».
Дані, опубліковані в середу, показали, що в липні кількість вакансій в США впала до три з половиною річного мінімуму, що свідчить про те, що ринок праці втрачає темпи зростання, причому ці цифри з'явилися після того, як у вівторок було опубліковано індекс ділової активності у виробничому секторі від ISM, який залишився на території скорочення.
«Дані по вакансіях за липень показали мало ознак того, що триваюче охолодження на ринку праці наближається до завершення», - зазначають економісти Wells Fargo у своїй записці. «Для ФРС ці дані підтверджують, що ринок праці більше не є джерелом інфляційного тиску на економіку США».
Інвестори останнім часом надають підвищеного значення будь-яким даним, що стосуються здоров'я американського ринку праці, враховуючи зосередженість ФРС на його захисті.
На початку азіатської сесії долар США залишався на низькому рівні, а євро стабільно тримався на рівні $1,1083. Фунт стерлінгів мало змінився і склав $1,3147.
По відношенню до кошика валют долар США незначно знизився до 101,25.
Згідно з інструментом CME FedWatch, ймовірність зниження ставки на 50 базисних пунктів на засіданні ФРС наприкінці цього місяця становить 44%, тоді як тиждень тому цей показник становив 38%.
Проте, в центрі уваги залишається п'ятничний звіт по зайнятості в несільськогосподарському секторі, де очікується, що економіка США додасть 160 000 робочих місць в серпні, в порівнянні з липневим зростанням на 114 000. Прогнозується, що рівень безробіття трохи знизиться до 4,2%.
«За нашими оцінками, в п'ятницю він буде на рівні 4,2-4,3%. Якщо він перевищить 4,5%, я думаю, люди почнуть очікувати зниження ставки на 50 б.п.», - сказав Мішр з S CUBE Capital, говорячи про рівень безробіття.
Що стосується інших валют, то австралійський і новозеландський долари були обтяжені настроєм зниження ризиків в четвер.
Австралієць впав на 0,15% до $0,67155, в той час як ківі знизився на 0,2% до $0,6186.
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