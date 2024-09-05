Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ослаблення долара призупиниться, оскільки ринки надто сподіваються на зниження ставок ФРС

08:13 05.09.2024 |

Фінанси

 

На думку більшості валютних стратегів, опитаних агентством Reuters, нещодавнє ослаблення долара США зупиниться в найближчі три місяці, незважаючи на те, що трейдери на фінансових ринках збільшують бети на зниження процентних ставок Федеральної резервної системи США (ФРС).

Після зростання приблизно на 5% проти кошика основних валют до середини року, долар США втратив майже всі свої здобутки, оскільки ф'ючерси на процентні ставки почали оцінювати приблизно в 100 базисних пунктів пом'якшення ФРС цього року, що майже вдвічі перевищує червневі очікування.

Частково це було зумовлено липневими даними з ринку праці, які показали ознаки уповільнення, а також запевненнями голови ФРС Джерома Пауелла в його останній промові в Джексон-Хоулі, який натякнув на зниження ставок.

Процентні ф'ючерсні ринки повністю врахували зниження ставки ФРС на 25 б.п. цього місяця, а близько 40% - ще на 25 б.п., що свідчить про значний ризик зниження ставки ще на півпункту.

«Ймовірно, в найближчі тиждень-два на ринках спостерігатиметься певна волатильність. Дані по заробітній платі в кінцевому підсумку визначать, чи знизить ФРС ставку на 50 або 25 відсотків 18 вересня, і це буде визначати короткостроковий напрямок руху долара», - сказав Шон Осборн, головний валютний стратег Scotiabank.

Економісти в окремому опитуванні Reuters очікували, що дані, опубліковані в п'ятницю, покажуть 160 000 нових робочих місць в серпні, що є відскоком від липневого зростання на 114 000, а рівень безробіття незначно знизиться до 4,2%.

Прогнозується, що євро впаде до кінця листопада лише приблизно на 0,5%, з теперішніх $1,11 до $1,10, згідно з середніми прогнозами 76 валютних стратегів, опитаних агентством Reuters з 30 серпня по 4 вересня.

За прогнозами, вона повернеться до $1,11 лише до кінця лютого і до $1,12 через рік, що свідчить про обмежений ріст спільної валюти.

«Ми б не стали занадто сильно відступати від м'якого серпневого курсу долара - долар починає з позиції високої вартості, ФРС може і, схоже, буде коригувати реальні ставки швидше, ніж інші великі центральні банки», - сказав Камакшья Тріведі, керівник відділу глобальних валютних стратегій, ставок і стратегій країн, що розвиваються, в Goldman Sachs.

«Однак ми б не допустили значного подальшого ослаблення долара без змін у відносному зростанні і перспективах прибутковості активів».

Однак останні дані щодо позицій Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами показали, що спекулянти вперше з лютого змінили свої бети на чисті короткі позиції по долару США.

Майже 70% респондентів (45 з 66), які відповіли на додаткове запитання, сказали, що долар, швидше за все, залишиться на тому ж рівні або відскочить. Решта 21 відповіли, що долар ослабне ще більше.

«Ринкова ціна зниження ставок на 100 базисних пунктів до кінця року є досить агресивною, і на даний момент її важко побачити, враховуючи, що економіка США все ще має досить пристойний імпульс», - додав Осборн з Scotiabank.

Окреме опитування Reuters, проведене серед економістів, більш послідовних у своїх прогнозах на цей рік, передбачало зниження ставки на 25 б.п. на кожному з трьох засідань ФРС, що залишилися в цьому році.

«Ми вважаємо, що нещодавнє ослаблення долара було перебільшенням. Так, економіка не в найкращому стані, але за винятком, можливо, рівня безробіття, є дуже мало показників, які вказують на рецесію. Більшість з них вказують на уповільнення, і ми не думаємо, що ФРС знизить на 50 пунтків, через уповільнення», - сказав Стів Інгландер, керівник відділу валютних досліджень G10 в Standard Chartered.

Серед інших основних валют, японська єна, яка зросла приблизно на 12% по відношенню до долара з 38-річного мінімуму в липні завдяки швидкому розгортанню операцій carry trade і підвищенню процентної ставки Банком Японії, буде однією з основних валют, що виграли, як показало опитування. Очікується, що за рік вона зросте майже на 4% до 139,67 за долар.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2766
  0,0126
 0,03
EUR
 1
 45,6065
  0,0634
 0,14

Курс обміну валют на вчора, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8964  0,01 0,02 41,5714  0,10 0,24
EUR 45,2907  0,04 0,10 46,0329  0,08 0,17

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3300  0,07 0,18 41,3700  0,09 0,22
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес