Ослаблення долара призупиниться, оскільки ринки надто сподіваються на зниження ставок ФРС

На думку більшості валютних стратегів, опитаних агентством Reuters, нещодавнє ослаблення долара США зупиниться в найближчі три місяці, незважаючи на те, що трейдери на фінансових ринках збільшують бети на зниження процентних ставок Федеральної резервної системи США (ФРС).

Після зростання приблизно на 5% проти кошика основних валют до середини року, долар США втратив майже всі свої здобутки, оскільки ф'ючерси на процентні ставки почали оцінювати приблизно в 100 базисних пунктів пом'якшення ФРС цього року, що майже вдвічі перевищує червневі очікування.

Частково це було зумовлено липневими даними з ринку праці, які показали ознаки уповільнення, а також запевненнями голови ФРС Джерома Пауелла в його останній промові в Джексон-Хоулі, який натякнув на зниження ставок.

Процентні ф'ючерсні ринки повністю врахували зниження ставки ФРС на 25 б.п. цього місяця, а близько 40% - ще на 25 б.п., що свідчить про значний ризик зниження ставки ще на півпункту.

«Ймовірно, в найближчі тиждень-два на ринках спостерігатиметься певна волатильність. Дані по заробітній платі в кінцевому підсумку визначать, чи знизить ФРС ставку на 50 або 25 відсотків 18 вересня, і це буде визначати короткостроковий напрямок руху долара», - сказав Шон Осборн, головний валютний стратег Scotiabank.

Економісти в окремому опитуванні Reuters очікували, що дані, опубліковані в п'ятницю, покажуть 160 000 нових робочих місць в серпні, що є відскоком від липневого зростання на 114 000, а рівень безробіття незначно знизиться до 4,2%.

Прогнозується, що євро впаде до кінця листопада лише приблизно на 0,5%, з теперішніх $1,11 до $1,10, згідно з середніми прогнозами 76 валютних стратегів, опитаних агентством Reuters з 30 серпня по 4 вересня.

За прогнозами, вона повернеться до $1,11 лише до кінця лютого і до $1,12 через рік, що свідчить про обмежений ріст спільної валюти.

«Ми б не стали занадто сильно відступати від м'якого серпневого курсу долара - долар починає з позиції високої вартості, ФРС може і, схоже, буде коригувати реальні ставки швидше, ніж інші великі центральні банки», - сказав Камакшья Тріведі, керівник відділу глобальних валютних стратегій, ставок і стратегій країн, що розвиваються, в Goldman Sachs.

«Однак ми б не допустили значного подальшого ослаблення долара без змін у відносному зростанні і перспективах прибутковості активів».

Однак останні дані щодо позицій Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами показали, що спекулянти вперше з лютого змінили свої бети на чисті короткі позиції по долару США.

Майже 70% респондентів (45 з 66), які відповіли на додаткове запитання, сказали, що долар, швидше за все, залишиться на тому ж рівні або відскочить. Решта 21 відповіли, що долар ослабне ще більше.

«Ринкова ціна зниження ставок на 100 базисних пунктів до кінця року є досить агресивною, і на даний момент її важко побачити, враховуючи, що економіка США все ще має досить пристойний імпульс», - додав Осборн з Scotiabank.

Окреме опитування Reuters, проведене серед економістів, більш послідовних у своїх прогнозах на цей рік, передбачало зниження ставки на 25 б.п. на кожному з трьох засідань ФРС, що залишилися в цьому році.

«Ми вважаємо, що нещодавнє ослаблення долара було перебільшенням. Так, економіка не в найкращому стані, але за винятком, можливо, рівня безробіття, є дуже мало показників, які вказують на рецесію. Більшість з них вказують на уповільнення, і ми не думаємо, що ФРС знизить на 50 пунтків, через уповільнення», - сказав Стів Інгландер, керівник відділу валютних досліджень G10 в Standard Chartered.

Серед інших основних валют, японська єна, яка зросла приблизно на 12% по відношенню до долара з 38-річного мінімуму в липні завдяки швидкому розгортанню операцій carry trade і підвищенню процентної ставки Банком Японії, буде однією з основних валют, що виграли, як показало опитування. Очікується, що за рік вона зросте майже на 4% до 139,67 за долар.