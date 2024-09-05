Індекси Волл-стріт трохи знизилися після слабких даних по ринку праці та оптимістичних коментарів ФРС

Американські акції завершили торги в середу з невеликим зниженням після виходу даних з ринку праці та коментарів представника Федеральної резервної системи, які підкріплюють аргументи на користь зниження процентної ставки.

Дані Міністерства праці показали, що кількість вакансій в США в липні впала до три з половиною річного мінімуму, що вказує на триваюче ослаблення напруженості на ринку праці, що може зміцнити позиції ФРС, щоб почати зниження ставок на наступному засіданні в кінці цього місяця.

Основні індекси S&P 500 та Nasdaq знизились на закритті торгів, в той час як індекс Dow дещо виріс. Акції комунальних підприємств і споживчих товарів першої необхідності зросли, в той час як акції енергетичних і технологічних компаній впали в основному. Шість з 11 секторів S&P 500 завершили торги з пониженням.

«Вересень завжди є неспокійним періодом, але економіка тримається», - сказав Білл Стразулло, головний ринковий стратег Bell Curve Trading в Бостоні. «Споживачі в порядку, ринок праці в порядку. Я як і раніше налаштований оптимістично».

Акції Nvidia, які у вівторок зазнали значного падіння ринкової вартості на 279 мільярдів доларів, закрилися на 1,7% нижче. Незадовго до закриття торгів компанія спростувала повідомлення ЗМІ про те, що вона отримала повістку в суд від Міністерства юстиції США.

Інші акції мега-компаній, що зростають, впали, в тому числі Apple, яка закінчила торги на 0,9% нижче. Microsoft впала на 0,1%, Alphabet - на 0,5%, а Amazon.com - на 1,7%. Акції Tesla виросли на 4,2%.

Рафаель Бостік, президент ФРБ Атланти, заявив в середу, що центральний банк не повинен тримати процентні ставки занадто високими довше, інакше він ризикує завдати занадто великої шкоди зайнятості. Він додав, що очікування, поки інфляція повернеться до цільового показника ФРС у 2%, перш ніж знижувати ставки, «може призвести до збоїв на ринку праці, які можуть завдати непотрібного болю і страждань».

На попередній сесії всі три індекси Волл-стріт впали до найбільших одноденних втрат з початку серпня, оскільки інвестори скидали акції технологічних компаній на початку вересня, який є історично найгіршим місяцем для акцій.

«Акції комунальних підприємств сьогодні зростають через слабкі дані по зайнятості, які лише підтверджують, що на засіданні ФРС, яке відбудеться приблизно за два тижні, вони знизять ставки щонайменше на 25 базисних пунктів», - сказав Ерік Бейріч, співдиректор з інвестицій компанії Sound Income Strategies.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 38,04 пункту, або на 0,09%, до 40 974,97, S&P 500 втратив 8,86 пункту, або 0,16%, до 5 520,07, а Nasdaq Composite - 52,00 пункту, або 0,30%, до 17 084,30.

Індекс Філадельфійської фондової біржі SE Semiconductor відновився після найбільшого одноденного падіння з часів пандемії COVID-19 на попередній сесії і в підсумку зріс на 0,25%.

Акції Advanced Micro Devices зросли майже на 3% після того, як компанія призначила колишнього керівника Nvidia Кіта Стрієра старшим віце-президентом з глобальних ринків ШІ.

Zscaler впав майже на 19% після того, як компанія спрогнозувала дохід і прибуток на 2025 фінансовий рік нижче оцінок. Dollar Tree впав на 22% після того, як оператор дисконтних магазинів скоротив свої річні прогнози продажів і прибутку.

Загальний обсяг торгів на американських біржах склав близько 10,5 мільярда акцій, що нижче 20-денного ковзного середнього показника в майже 11 мільярдів акцій.