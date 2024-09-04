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Долар США стабільний до євро і фунта, дешевшає відносно єни

15:42 04.09.2024 |

Фінанси

 

Долар США стабільний до євро і фунта стерлінгів на торгах у середу.

Єна зміцнюється на тлі зростання попиту на активи "тихої гавані" у зв'язку зі зростанням занепокоєння щодо стану світової економіки.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара стосовно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,12%, ширший WSJ Dollar Index - 0,08%.

Статдані, опубліковані в середу, спровокували нову хвилю побоювань щодо перспектив американської економіки. Індекс ділової активності у виробничому секторі США (ISM Manufacturing) у серпні зріс до 47,2 пункту з липневих 46,8 пункту, повідомив Інститут управління поставками (ISM). Незважаючи на підвищення, показник, як і раніше, залишається нижчим за 50 пунктів, що свідчить про спад активності в секторі.

Тим часом у єврозоні зведений індекс менеджерів із закупівель (PMI), що розраховується HCOB і S&P Global, у серпні зріс до 51 пункту з 50,2 пункту в липні, індикатор активності у сфері послуг - до 52,9 пункту з 51,9 пункту. Опубліковані в середу остаточні значення індексів, однак, виявилися гіршими за попередні, що становили 51,2 пункту і 53,3 пункту відповідно.

Ключовою подією для фінансових ринків цього тижня буде звіт Мінпраці США про безробіття в країні за серпень. Публікація липневого звіту, який показав різке уповільнення темпів зростання кількості робочих місць у країні, спровокувала обвал світових ринків.

Дані з ринку праці, ймовірно, визначать рішення Федеральної резервної системи на вересневому засіданні. Наразі трейдери оцінюють у 37% ймовірність зниження базової відсоткової ставки американським ЦБ одразу на 50 базисних пунктів у вересні з поточного рівня в 5,25-5,5%, за даними CME FedWatch. Місяць тому такі шанси оцінювалися в 74%, зазначає Market Watch.

Пара євро/долар за даними на 14:50 кв. в середу торгується на рівні $1,1050 порівняно з $1,1044 на закриття попередньої сесії.

Вартість фунта стерлінгів до долара становить $1,3113 проти $1,3114 за підсумками торгів у вівторок.

Курс долара щодо іни до цього часу опустився до 145,01 єни з 145,48 єни на закриття ринку напередодні. Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,1196 юаня проти 7,1208 юаня на закриття попередньої сесії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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