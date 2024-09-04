Фінансові новини
- |
- 04.09.24
- |
- 17:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ послабив довідковий курс гривні 41,3273 грн/$1
12:36 04.09.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 4 вересня 2024 року.
|Показник
|03.08.2024
|04.09.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.2243
|41.3273
|0.25
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 4 вересня - 41,2640 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна та Ірландія уклали безпекову угоду
|Одне з найбільших списань боргу: Україна завершила реструктуризацію євробондів, держборг скоротився на $9 мільярдів
|Чому Рада провалила звільнення Верещук та Коваля: що кажуть нардепи
|Рада звільнила міністра юстиції Малюську
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Дефіцит зведеного платіжного балансу України в липні розширився до $2,9 млрд - НБУ
|Долар США стабільний до євро і фунта, дешевшає відносно єни
|ПриватБанк виграв апеляцію проти феросплавного заводу Коломойського
|НБУ послабив довідковий курс гривні 41,3273 грн/$1
|Укрексімбанк закриває представництва у Великій Британії та США
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 04.09.24
|Азійські акції під ударом через відновлення побоювань щодо зростання та розпродаж акцій Nvidia
Бізнес
|Volkswagen планує закрити заводи у Німеччині вперше за 87 років
|Продажі електромобілів у Норвегії досягли рекордних 94% ринку
|Організатор Grammy каже, що в музичній індустрії хвилюються через використання ШІ
|Витік деталей нового процесора Snapdragon X Plus: доступні ноутбуки на базі чіпсета Qualcomm з'являться у 2025 році
|Північнокорейські хакери використовували вразливість у Chrome для крадіжки криптовалют
|Бразилія заборонила X / Twitter та штрафуватиме на $8900 в день за доступ через VPN - Apple та Google зобов'язані видалити застосунок
|Бразилія заморожує рахунки Starlink: X готується до закриття у країні