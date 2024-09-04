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АНАЛІТИКА

Азійські акції під ударом через відновлення побоювань щодо зростання та розпродаж акцій Nvidia

08:38 04.09.2024 |

Фінанси

 

Азійські акції та ф'ючерси на світові фондові індекси впали в середу, що було спричинено значним падінням акцій технологічних компаній, оскільки занепокоєння щодо перспектив глобального зростання змусило інвесторів виводити кошти з ризикових активів.

Фондові індекси Токіо і Тайбея очолили падіння в Азії, кожен з яких впав більш ніж на 3%, в той час як найширший індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI за межами Японії знизився на 1,6%.

Вересень історично був поганим місяцем для акцій, хоча аналітики вказували на збіг факторів, що спричинили падіння, в тому числі слабкі виробничі дані в США.

Волл-стріт різко знизилася вночі після того, як США повернулися з відпустки на початку тижня, а компанія Nvidia, яка є лідером у сфері штучного інтелекту, втратила рекордні 279 мільярдів доларів, оскільки інвестори стримували свій ентузіазм щодо штучного інтелекту.

«Атмосфера зниження ризиків портфелів, коли економіка США відновилася після свята Дня праці, спостерігалася у всіх сферах ринків капіталу», - сказав Кріс Уестон, керівник аналітичного відділу Pepperstone.

«Побоювання з приводу зростання були ключовою темою дня, коли активи, чутливі до циклічних коливань, впали, а хеджі були агресивно закриті».

Розпродаж Nvidia перекинувся на акції технологічних компаній в Азії в середу: японський виробник обладнання для тестування чіпів Advantest, постачальник Nvidia, впав на 7%. Тайванська TSMC впала більш ніж на 4%, а південнокорейська SK Hynix - на 6,8%.

Ф'ючерси на американські фондові індекси тим часом продовжили зниження. Ф'ючерси на S&P 500 впали на 0,4%, а ф'ючерси на Nasdaq - на 0,56%.

«(Було багато винуватців). Nvidia. Tech. Слабкі місця в американських даних. Китайська понурість», - сказав Вішну Варатан, керівник відділу макроекономічних досліджень в Азії (колишня Японія) в Mizuho Bank.

Останні дані з Китаю вказують на те, що економіка країни все ще бореться за стійке відновлення, що викликає заклики до подальшого стимулювання з боку Пекіна.

У той же час, акції в Гонконзі впали вслід за своїми регіональними аналогами: індекс Hang Seng знизився на 0,9%.

Китайський індекс «блакитних фішок» CSI300 втратив 0,15%, а японський Nikkei востаннє торгувався на 3,3% нижче.

Цього тижня очікується публікація безлічі економічних даних по США, в тому числі даних по вакансіях, заявок на допомогу по безробіттю і звіту по заробітній платі в несільськогосподарському секторі в п'ятницю.

З огляду на те, що Федеральна резервна система зосереджена на ринку праці, п'ятничний реліз може вирішити, чи буде зниження ставки, яке очікується в цьому місяці, звичайним або надвеликим.

«Всі підтримують ідею зниження ставок, але сама ідея зниження ставок - це не дуже добре, тому що це означає, що економічна ситуація гірша, ніж могла б бути», - сказав Тоні Сікамор, ринковий аналітик IG.
За матеріалами: investing.com
 

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