Єна зростає, австралійський долар коливається, оскільки знервовані ринки очікують на дані щодо зайнятісті в США

Японська єна, яка є безпечним притулком, зросла в середу, в той час як більш ризиковані валюти, такі як австралійський долар і фунт стерлінгів, слабшали, оскільки трейдери намагалися знайти прихісток після найсильнішого розпродажу, майже за місяць, на Уолл-стріт і великих втрат на азіатських фондових ринках.

Каталізатором стали слабкі виробничі показники США, які посилили занепокоєння щодо жорсткої посадки найбільшої економіки світу, а трейдери вже нервують напередодні важливих щомісячних даних про зайнятість у п'ятницю.

«Цінова динаміка на світових ринках демонструє ознаки сростання страху», - сказав Кайл Родда, старший аналітик фінансових ринків Capital.com.

«Найбільш загрозливі цінові сигнали були на валютних та сировинних ринках», - додав Родда, виділивши єну та австралійський долар, а також підкресливши майже 5%-ве падіння цін на сиру нафту за одну ніч.

Єна зміцнилася на 0,4% до 144,89 за долар напередодні, а станом на 05:20 EET зросла приблизно на 0,1% до 145,37, після одноденного зростання на 1% на тлі загального зміцнення долара.

Пара долар-ієна має тенденцію слідувати за довгостроковою прибутковістю казначейських облігацій США, яка впала майже на 7 базисних пунктів (б.п.) за ніч і продовжила знижуватися на азиатській сесії до 3,8329%, оскільки інвестори вкладали кошти в безпечні облігації.

Долар, однак, був міцним проти більшості інших основних валют, оскільки він має тенденцію залучати безпекові біди (safety bids) навіть тоді, коли економіка США викликає занепокоєння.

Фунт стерлінгів знизився до $1,3111 після ослаблення на 0,23% за ніч. Євро виріс на 0,1% до $1,1054 після падіння на 0,26% на попередній сесії.

Швейцарський франк, ще одна безпечна валюта, зміцнився приблизно на 0,2% до 0,84865 за долар.

Австралійський долар подешевшав ще на 0,14% до $0,6702, продовживши падіння вівторока на 1,2%. Раніше він впав на 0,4%.

Криптовалюти також похитнулися: біткоїн та ефір впали на 2,5% та 3,5% відповідно.

Ризики для сценарію м'якої посадки США, який останнім часом набирає обертів на ринках, змусили трейдерів підвищити шанси на зниження процентної ставки Федерального резерву на 50 базисних пунктів (б.п.) 18 вересня до 38% з 30% днем раніше, згідно з даними FedWatch Tool від CME Group.

«Ринки нервують перед дуже важливим п'ятничним звітом по заробітній платі в несільськогосподарському секторі, ... який, на думку більшості учасників ринку, стане важливим фактором, щонайменше, в тому, чи буде ФРС знижувати ставку на 25 або 50 відсотків», - сказав Гевін Френд, старший ринковий стратег National Australia Bank (OTC:NABZY).

«Всі ці рухи активів вказують на відхід від ризику і схильність до безпечних притулків, (при цьому інвестори) трохи відходять назад».

Економісти, опитані Reuters, очікують, що п'ятничний звіт покаже збільшення робочих місць в США на 165 000 в серпні в порівнянні зі зростанням на 114 000 в липні.

Напередодні інвестори будуть уважно стежити за даними по відкритих вакансіях в середу і звітом по заявкам на допомогу з безробіття в четвер.

У понеділок американські ринки були закриті на свято Дня праці, а у вівторок повернулися до роботи після слабкого опитування Інституту управління поставками (ISM), який припустив, що виробнича активність в країні буде залишатися пригніченою протягом деякого часу.

«Це повинно було показати зростання, але фактично показало зниження, і змусило людей знову замислитися над тим, що ФРС, можливо, запізнилася з діями», - сказав Сем Стовалл, головний інвестиційний стратег CFRA.

«Цей тиждень може бути коротким, але він буде важливим і вирішальним для довіри інвесторів», - додав він. «Люди залишатимуться на межі».