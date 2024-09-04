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АНАЛІТИКА

Волл-стріт впала через вересневі побоювання

07:53 04.09.2024 |

Фінанси

 

Американські акції впали у вівторок, на початку одного з історично найгірших місяців на ринку, напередодні публікації даних, які, ймовірно, вплинуть на те, наскільки Федеральна резервна система США знизить процентні ставки.

Основні індекси S&P 500, Nasdaq Composite Index та Dow Jones Industrial Average зафіксували найбільше щоденне падіння у відсотках з початку серпня. Дев'ять з 11 секторів S&P 500 впали, на чолі з падінням у секторах технологій, енергетики, комунікаційних послуг та матеріалів.

Настрої на ринку ослабли, оскільки дані Інституту управління поставками, опубліковані у вівторок, показали, що промислове виробництво в США залишається пригніченим, незважаючи на невелике поліпшення в серпні з восьмимісячного мінімуму в липні.

За словами Джейсона Брауна, президента Alexis Investment Partners в Монтгомері, штат Техас, вересень вважається одним з найгірших місяців для фондового ринку на основі даних, що тягнуться з 1950-х років.

«Сьогодні вранці вийшов слабкий звіт ISM, але ми вважаємо, що сезонність є важливим фактором, особливо коли до кінця минулого місяця ви мали такі високі показники за рік», - сказав Браун.

«Всі пишуть про те, що вересень - це такий жахливий місяць, і це має тенденцію до самопідживлення».

Акції так званої «Чудової сімки» технологічних компаній-мегакапів, які очолили цьогорічне ралі, впали. Nvidia впала майже на 10%, втративши рекордні 279 мільярдів доларів зі своєї ринкової капіталізації, яка в підсумку склала 2,65 трильйона доларів. Це найбільше в історії одноденне падіння ринкової вартості американської компанії.

Акції Alphabet впали на 3,6%, Apple втратила 2,7%, а Microsoft - 1,8%. Індекс Філадельфійської фондової біржі SE Semiconductor впав на 7,8%.

Dow впав на 626,15 пунктів, або 1,51%, до 40 936,93, S&P 500 - на 119,47 пунктів, або 2,12%, до 5 528,93, а Nasdaq Composite - на 577,33 пунктів, або 3,26%, до 17 136,30.

Індекс волатильності CBOE, показник страху на Волл-стріт, який вимірює очікування ринку щодо коливань на фондовому ринку, підскочив на 33,2% до 20,72, що є найбільшим денним приростом і найвищим показником закриття з початку серпня.

Трейдери очікують на кілька звітів по ринку праці напередодні п'ятничної публікації даних по зайнятості в несільськогосподарському секторі за серпень.

Засідання ФРС 17-18 вересня буде під пильною увагою після нещодавньої підтримки пом'якшення монетарної політики з боку голови Джерома Пауелла.

Шанси на зниження процентної ставки на 25 базисних пунктів становлять 63%, згідно з даними інструменту FedWatch від CME Group, в той час як шанси на зниження на 50 б.п. становлять 37%.

Акції Tesla впали на 1,6% після того, як Reuters повідомило, що виробник електромобілів планує виробляти шестимісний варіант своєї моделі Y в Китаї з кінця 2025 року.

Boeing впав на 7,3% після того, як Wells Fargo знизив рейтинг акцій авіабудівника до «недооцінених» з «рівноцінних».

На Нью-Йоркській фондовій біржі падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 2,52 до 1: 297 нових максимумів і 83 нових мінімумів. На Nasdaq 946 акцій зросли, а 3315 впали, оскільки падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 3,5 до 1.

Обсяг торгів на американських біржах склав 12,14 мільярдів акцій, порівняно з майже 11 мільярдами для 20-денної ковзної середньої.
За матеріалами: investing.com
 

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