Фінансові новини
- |
- 04.09.24
- |
- 00:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Почніть з того місця, де ви перебуваєте. Застосовуйте те, що у вас є, і робіть все, що у ваших силах"
Артур Еш
Світові центробанки в липні закупили 37 т золота - WGC
17:27 03.09.2024 |
Світові центробанки в липні, за попередніми оцінками World Gold Council (WGC), збільшили обсяги золота у своїх золотовалютних резервах на 37,1 тонни.
Найбільшими покупцями були Польща (14,3 тонни), Узбекистан (9,6 тонни) та Індія (5,4 тонни). Також збільшили запаси Йорданія (4,3 тонни), Туреччина (3,8 тонни), Катар (2,3 тонни), Чехія (1,6 тонни), Єгипет і Мальта (по 0,1 тонни).
Продавали золото Казахстан (3,9 тонни) і Монголія (0,7 тонни)
"Центральні банки зберігають прихильність накопиченню золота в останні місяці. Хоча загальний рівень попиту охолонув, оскільки ціна на золото продовжувала зростати до нових максимумів, він, тим не менш, залишався позитивним", - зазначає в огляді аналітик WGC Крішан Гопол.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський звільнив заступника керівника ОП Шурму
|Верещук подала заяву про відставку
|Стефанішина подала до Ради заяву про відставку, - Стефанчук
|Глави Мінстратегпрому, Мін'юсту, Міндовкілля та ФДМ написали заяви про відставку, - Стефанчук
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Мінфін залучив з продажу облігацій у 4 рази більше коштів, ніж тиждень тому
|Світові центробанки в липні закупили 37 т золота - WGC
|Долар посилив зростання до євро і падіння до єни, залишається в плюсі до фунта
|НБУ послабив довідковий курс гривні 41,2243 грн/$1
|Українці скоротили купівлю доларів у банках
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 03.09.24
Бізнес
|Бразилія заморожує рахунки Starlink: X готується до закриття у країні
|Фінансовий успіх Telegram під загрозою через справу проти Дурова – FT
|Google впроваджує штучний інтелект у Gmail на Android
|В ЄС перевіряють, чи не приховував Telegram кількість своїх європейських користувачів
|Apple і NVIDIA ведуть переговори про інвестування в OpenAI
|Play Маркет тепер дає змогу оновлювати до трьох додатків одночасно
|Ви тепер можете переносити плей-листи з Apple Music в YouTube Music