Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Світові центробанки в липні закупили 37 т золота - WGC

17:27 03.09.2024 |

Фінанси

 

Світові центробанки в липні, за попередніми оцінками World Gold Council (WGC), збільшили обсяги золота у своїх золотовалютних резервах на 37,1 тонни.

Найбільшими покупцями були Польща (14,3 тонни), Узбекистан (9,6 тонни) та Індія (5,4 тонни). Також збільшили запаси Йорданія (4,3 тонни), Туреччина (3,8 тонни), Катар (2,3 тонни), Чехія (1,6 тонни), Єгипет і Мальта (по 0,1 тонни).

Продавали золото Казахстан (3,9 тонни) і Монголія (0,7 тонни)

"Центральні банки зберігають прихильність накопиченню золота в останні місяці. Хоча загальний рівень попиту охолонув, оскільки ціна на золото продовжувала зростати до нових максимумів, він, тим не менш, залишався позитивним", - зазначає в огляді аналітик WGC Крішан Гопол.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: золото
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2640
  0,1664
 0,40
EUR
 1
 45,5431
  0,0809
 0,18

Курс обміну валют на вчора, 10:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8896  0,11 0,26 41,4704  0,08 0,18
EUR 45,2466  0,10 0,22 45,9552  0,02 0,03

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2550  0,18 0,44 41,2800  0,19 0,46
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес