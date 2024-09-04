Світові центробанки в липні закупили 37 т золота - WGC

Світові центробанки в липні, за попередніми оцінками World Gold Council (WGC), збільшили обсяги золота у своїх золотовалютних резервах на 37,1 тонни.

Найбільшими покупцями були Польща (14,3 тонни), Узбекистан (9,6 тонни) та Індія (5,4 тонни). Також збільшили запаси Йорданія (4,3 тонни), Туреччина (3,8 тонни), Катар (2,3 тонни), Чехія (1,6 тонни), Єгипет і Мальта (по 0,1 тонни).

Продавали золото Казахстан (3,9 тонни) і Монголія (0,7 тонни)

"Центральні банки зберігають прихильність накопиченню золота в останні місяці. Хоча загальний рівень попиту охолонув, оскільки ціна на золото продовжувала зростати до нових максимумів, він, тим не менш, залишався позитивним", - зазначає в огляді аналітик WGC Крішан Гопол.