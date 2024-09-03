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АНАЛІТИКА

Долар посилив зростання до євро і падіння до єни, залишається в плюсі до фунта

15:45 03.09.2024 |

Фінанси

 

Курс долара США посилив зростання до євро і падіння до єни, зберігає позитивну динаміку в парі з фунтом стерлінгів вдень у вівторок в очікуванні статданих щодо американського ринку праці.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), піднімається на 0,15%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,17%.

У центрі уваги трейдерів цього тижня буде доповідь про стан ринку праці в Штатах за серпень. Дані будуть оприлюднені в п'ятницю, опитані Trading Economics аналітики прогнозують, що вони вкажуть на зниження безробіття до 4,2% з 4,3% у липні, а також на прискорення приросту кількості робочих місць до 165 тис. зі 114 тис.

За даними з ринку праці уважно стежить Федеральна резервна система, наступне засідання якої відбудеться 17-18 вересня. Учасники ринку практично повністю впевнені в тому, що Федрезерв знизить ставку у вересні, причому припускають 33-відсоткову ймовірність того, що зниження становитиме одразу 50 базисних пунктів.

"Зараз усе залежить від економічних показників, - сказав Анастасіос Вамвакідіс із Bank of America. - Ми очікуємо ослаблення долара в другому півріччі, але ринку не варто переоцінювати його масштаб. Американська економіка сповільнюється, проте справи у неї, як і раніше, йдуть набагато краще, ніж у інших країн".

Пара євро/долар за даними на 14:54 кв торгується на рівні $1,1041 порівняно з $1,1073 на закриття попередньої сесії, євро втрачає 0,3%.

Вартість фунта стерлінгів знижується на 0,2% і становить $1,3122 проти $1,3148 за підсумками торгів у понеділок.

Курс долара щодо єни падає на 0,5% і становить 146,24 єни проти 146,92 єни напередодні.

Глава Банку Японії Кадзуо Уеда у вівторок підтвердив, що регулятор продовжить підвищення відсоткових ставок, якщо динаміка ВВП і цін у країні виправдає очікування центробанку. Про це він заявив у направленому в уряд документі з роз'ясненнями липневого рішення ЦБ про підвищення ставок до 0,25% з 0-0,1%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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