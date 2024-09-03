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НБУ послабив довідковий курс гривні 41,2243 грн/$1
12:40 03.09.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 3 вересня 2024 року.
|Показник
|02.08.2024
|03.09.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.0688
|41.2243
|0.38
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 3 вересня - 41,0976 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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