Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українці скоротили купівлю доларів у банках

12:33 03.09.2024 |

Фінанси

 

Населення України в серпні 2024 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,644 млрд. доларів (в еквіваленті) і купило на 2,425 млрд. доларів. Чиста купівля валюти склала 780,8 млн. доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

Обсяг купівлі скоротився на 30,1% порівняно з липнем, коли українці купили рекордний майже за 12 років обсяг валюти - 1,117 млрд доларів.

З початку року українці купили у банках 7,136 млрд доларів.

Ажіотаж трохи спав: українці скоротили купівлю доларів у банках

 

Курс долара у серпні

Курс долара на готівковому ринку у серпні коливався близько рівня від 41,50 гривень. Загалом за місяць курс зріс на 10 копійок до 41,40 грн/долар.

Готівковий курс повністю залежить від міжбанку, де домінує НБУ та визначає, яким буде курс. На міжбанку курс зріс із 41,00 до 41,10 грн/долар.

Офіційний курс 22 липня за місяць зріс на 0,4% із 41,02 до 41,19 грн/долар. З початку року долар подорожчав на 8,4%.

Валютні резерви українців

За даними НБУ, за січень-липень 2024 року зростання обсягів готівкової валюти поза банками оцінено в 9,4 млрд доларів. За липень обсяг зріс на 1,4 млрд доларів. Усього на руках у населення та бізнесу може бути понад 120 млрд доларів. Таким чином, іноземна валюта (долари та євро) є головною формою заощаджень українців.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,0976
  0,0384
 0,09
EUR
 1
 45,4622
  0,0396
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 10:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8896  0,11 0,26 41,4704  0,08 0,18
EUR 45,2466  0,10 0,22 45,9552  0,02 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2550  0,18 0,44 41,2800  0,19 0,46
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес