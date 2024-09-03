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Українці скоротили купівлю доларів у банках
12:33 03.09.2024 |
Населення України в серпні 2024 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,644 млрд. доларів (в еквіваленті) і купило на 2,425 млрд. доларів. Чиста купівля валюти склала 780,8 млн. доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).
Обсяг купівлі скоротився на 30,1% порівняно з липнем, коли українці купили рекордний майже за 12 років обсяг валюти - 1,117 млрд доларів.
З початку року українці купили у банках 7,136 млрд доларів.
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Курс долара у серпні
Курс долара на готівковому ринку у серпні коливався близько рівня від 41,50 гривень. Загалом за місяць курс зріс на 10 копійок до 41,40 грн/долар.
Готівковий курс повністю залежить від міжбанку, де домінує НБУ та визначає, яким буде курс. На міжбанку курс зріс із 41,00 до 41,10 грн/долар.
Офіційний курс 22 липня за місяць зріс на 0,4% із 41,02 до 41,19 грн/долар. З початку року долар подорожчав на 8,4%.
Валютні резерви українців
За даними НБУ, за січень-липень 2024 року зростання обсягів готівкової валюти поза банками оцінено в 9,4 млрд доларів. За липень обсяг зріс на 1,4 млрд доларів. Усього на руках у населення та бізнесу може бути понад 120 млрд доларів. Таким чином, іноземна валюта (долари та євро) є головною формою заощаджень українців.
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