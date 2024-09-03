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Ціни на золото падають напередодні ключових даних по ринку праці
08:18 03.09.2024 |
Ціни на золото впали на початку торгів у вівторок, оскільки трейдери продовжують обговорювати перспективу зниження ставки Федеральним резервом у вересні.
Станом на 06:08 EET спотові ціни на золото знизилися на 0,24% і склали 2 425,55 доларів США.
Минулого місяця цей дорогоцінний метал демонстрував сильну динаміку, а 20 серпня ціни на нього досягли рекордного піку в $2 531,60. Однак зараз увага ринку зміщується в бік прийдешнього звіту по зайнятості в несільськогосподарському секторі США, який очікується в п'ятницю.
Його результати відіграватимуть вирішальну роль у формуванні очікувань щодо рішення Федеральної резервної системи США стосовно процентних ставок.
Дані по ринку праці за серпень вважаються ключовими для визначення ступеня зниження процентної ставки на вересневому засіданні ФРС, чи буде вона знижена на 50 або 25 базисних пунктів.
Трейдери дещо скоригували свої очікування: ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів зараз становить 69%, в той час як ймовірність більш значного зниження на 50 базисних пунктів знизилася до 31%, згідно з даними інструменту CME FedWatch.
Попит на фізичне золото залишається пригніченим на основних азійських ринках, оскільки нові імпортні квоти не забезпечили очікуваного зростання попиту в Китаї.
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