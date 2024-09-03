Долар стабільний, оскільки трейдери готуються до потоку даних по ринку праці

У вівторок долар утримується близько до двотижневого максимуму по відношенню до єни та євро, оскільки інвестори готуються до безлічі економічних даних, включаючи п'ятничні дані по зайнятості в США, які вплинуть на розмір очікуваного зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США.

Востаннє євро торгувався на рівні $1,1060, недалеко від двотижневого мінімуму в $1,1042, якого він досяг на попередній сесії, в той час як єна коштувала 147,10 за долар, що близько до двотижневого мінімуму в 147,16, досягнутого в понеділок.

Цього тижня увага інвесторів буде зосереджена на даних по зайнятості в США, які вийдуть в п'ятницю після того, як голова ФРС Джером Пауелл минулого місяця схвалив швидкий початок зниження процентних ставок у відповідь на занепокоєння щодо ринку праці.

Напередодні цього в центрі уваги будуть дані по відкритих вакансіях в середу, а також звіт по заявкам на допомогу по безробіттю в четвер.

Ринки оцінюють ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів (б.п.) на засіданні ФРС 17-18 вересня в 69%, а ймовірність зниження на 50 б.п. - 31%, згідно з інструментом CME FedWatch.

За словами Чару Чанани, керівника відділу валютної стратегії Saxo, дані по ринку праці будуть мати вирішальне значення для припинення дебатів між зниженням ставки на 25 або 50 б.п. у вересні.

«Якщо дані залишаться сильними, зниження ставки на 25 б.п. є більш вірогідним. Однак слабкий показник зайнятості в несільськогосподарському секторі, особливо якщо він впаде нижче 130 тис. з черговим стрибком рівня безробіття, може підштовхнути ринок ставок до прогнозу зниження ставки на 50 б.п.»

Економісти, опитані Reuters, очікують, що в серпні в США буде створено 165 000 робочих місць, порівняно зі зростанням на 114 000 у попередньому місяці.

Індекс долара, який вимірює курс американської валюти по відношенню до шести конкурентів, на початку торгів склав 101,69, що трохи нижче двотижневого максимуму 101,79, якого він досяг в понеділок. У серпні індекс впав на 2,2% на очікуваннях зниження ставок в США.

Фунт стерлінгів трохи знизився до $1,31425 на початку торгів. Австралійський долар знизився на 0,14% до $0,6782, а новозеландський долар впав на 0,18% до $0,6223.