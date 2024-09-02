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Долар слабко знижується до євро й активно дорожчає до єни

15:58 02.09.2024 |

Фінанси

 

Курс долара США помірно знижується в парі з євро, активно піднімається до японської єни і стабільний до фунта стерлінгів удень у понеділок.

Біржі США закриті в понеділок у зв'язку зі святом (День праці).

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), піднімається на 0,03%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,09%.

Пара євро/долар за даними на 15:20 кв у понеділок торгується на рівні $1,1062 порівняно з $1,1050 на закриття попередньої сесії, євро додає 0,1%.

Вартість фунта стерлінгів до долара становить $1,3132 проти $1,3127 за підсумками торгів у п'ятницю.

Курс долара щодо єни до цього часу зріс на 0,5% і перебуває на рівні 146,94 єни порівняно зі 146,18 єни на закриття попередньої сесії.

Увагу ринків цього тижня спрямовано на звіт про безробіття в Штатах за серпень. Публікація липневого звіту, який показав різке уповільнення темпів зростання кількості робочих місць у країні, спровокувала обвал світових фінансових ринків. На цьому тлі у трейдерів з'явилися очікування, що Федеральна резервна система опустить базову процентну ставку одразу на 50 базисних пунктів на вересневому засіданні.

Тим часом оприлюднені в п'ятницю дані засвідчили, що темпи зростання індексу споживчих цін (індекс PCE) у серпні залишилися на рівні попереднього місяця - 2,5%, індексу PCE Core, що не враховує вартості продуктів харчування та енергоресурсів, - на рівні 2,6%.

Тим часом юань дешевшає після публікації слабких макроекономічних статданих із Китаю. Індекс менеджерів із закупівель (PMI) у переробній промисловості КНР у серпні знизився до 49,1 пункту порівняно з 49,4 пункту місяцем раніше, повідомило Державне статистичне управління країни. Значення індексу нижче позначки в 50 пунктів вказує на спад активності в секторі. Промисловий PMI перебуває нижче цього рівня четвертий місяць поспіль.

Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,1167 юаня проти 7,0908 юаня на закриття попередньої сесії, юань втрачає 0,4%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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