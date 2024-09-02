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Аграріям збільшили до 100% компенсацію за розмінування земель

13:44 02.09.2024 |

Фінанси

 

Кабінет міністрів збільшив із 80% до 100% суму компенсації для аграріїв за оплату послуг з розмінування сільгоспземель. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки з посиланням на зміни в урядовій постанові №284.

Також тепер у програмі зможуть брати участь ті фермери, які мають податковий борг зі сплати за землю або борг зі сплати єдиного податку, якщо вони є платниками ЄП IV групи.

Ще одна зміна - торги із закупівлі послуг з розмінування с/г земель мають відбуватися виключно на аукціонах у системі Prozorro за участю не менше двох учасників.

Постанова набирає чинності з дня її публікації. Це дозволить Центру гуманітарного розмінування найближчим часом оголосити у системі Prozorro перші тендери на закупівлю послуг гуманітарного розмінування для тих фермерів, які подали заявки та відповідають умовам програми.

На цей час фермери подали 135 заявок на розмінування 3897 ділянок загальною площею понад 17 252 га. У бюджеті закладено 3 млрд грн на програму компенсацій, зареєстровано 51 оператора протимінної діяльності.

Участь у програмі компенсацій можуть брати фермери, землі яких знаходяться на деокупованих територіях, де після проведення нетехнічного обстеження підтверджено забрудненість або можливу забрудненість вибухонебезпечними предметами. Певні ділянки обов'язково повинні бути поза 20-кілометровою зоною від лінії бойового зіткнення або державного кордону.

Верифікацію поданих фермерами заявок через Державний аграрний реєстр здійснює Центр гуманітарного розмінування. Він також оголошує в системі Prozorro аукціони з надання послуг розмінування. Після визначення оператора-переможця та фінальної вартості розмінування Центр перераховує 100% суми на спеціальний рахунок, відкритий фермером в одному з державних банків, що беруть участь у програмі.

Оператор протимінної діяльності отримає всю зарезервовану суму після завершення розмінування та підтвердження Центром виконаних робіт.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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