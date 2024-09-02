Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НБУ 3-й тиждень поспіль збільшує чистий продаж валюти без її викупу

09:18 02.09.2024 |

Фінанси

 

Національний банк України (НБУ) минулого тижня знову збільшив чистий продаж валюти на міжбанківському ринку - до $646,30 млн з $624,49 млн тижнем раніше, свідчать дані регулятора.

Згідно з ними, центробанк третій тиждень поспіль утримувався від купівлі валюти, тоді як продаж підскочив із $624,49 млн до $646,30 млн.

Офіційний курс гривні за тиждень підвищився на 17 коп. - до 41,0592 грн/$1, тоді як на готівковому ринку гривня зміцнилася приблизно на 11 коп. при купівлі - до 41,30 грн/$1 і на 10 коп. при продажу - до 41,40 грн/$1.

З початку 2024 року долар за офіційним курсом подорожчав на 8%, або на 3,05 грн, а з моменту переходу Нацбанку 3 жовтня 2023 року до режиму керованої гнучкості - на 12,3%, або на 4,49 грн.

Отже, за поточний місяць гривня встигла опуститися на 0,1%, або на 5 коп., тоді як за липень офіційний курс гривні впав на 1,4%, або на 55 коп., - до 41,0063 грн/$1. У червні його зниження сповільнилося до 3 коп. після ослаблення в травні на 90 коп.

Як свідчать дані, які НБУ встиг оприлюднити за цей період, з понеділка до четверга негативне сальдо між обсягами купівлі населенням валюти та її продажу поступово розширювалося з $5,96 млн до $36,63 млн.

Міжнародні резерви України в липні, за попередніми оцінками Нацбанку, скоротилися на 1,8%, або на $572,3 млн, - до $37 млрд 231,9 млн, тоді як чисті міжнародні резерви (ЧМР) впали на $3 млрд - до $23,30 млрд. Згідно з кількісним критерієм ефективності (QPC) в оновленій програмі розширеного фінансування EFF, ЧМР України на кінець вересня цього року мають становити щонайменше $28,8 млрд, а на кінець року - щонайменше $26,3 млрд.

Водночас, за даними Міністерства фінансів, у серпні Україна отримала близько $8,4 млрд зовнішнього фінансування. Зокрема, $4,5 млрд від ЄС у рамках інструменту Ukraine Facility, з яких $1,6 млрд - грант, а також $3,9 млрд гранту від США через проєкт Світового банку PEACE in Ukraine.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,0976
  0,0384
 0,09
EUR
 1
 45,4622
  0,0396
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7838  0,09 0,21 41,3946  0,05 0,12
EUR 45,1458  0,21 0,47 45,9396  0,13 0,27

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0750  0,02 0,05 41,0900  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес