Долар виріс до двотижневого максимуму проти євро в очікуванні даних по заробітній платі в США

Долар піднявся до двотижневого максимуму проти євро в понеділок, оскільки трейдери зменшили ставки на агресивне пом'якшення політики Федеральної резервної системи, і тепер основна увага прикута до важливого звіту по зайнятості в США, який вийде в кінці цього тижня.

Долар виріс до максимуму з 21 серпня проти єни завдяки зростанню довгострокової прибутковості казначейських облігацій до найвищого рівня з середини серпня після того, як показник інфляції в США залишився незмінним, що зменшило необхідність для ФРС знижувати процентні ставки на надвеликі 50 базисних пунктів (б.п.) з 18 вересня.

Індекс виріс на 0,27% до 146,60 ієни, а востаннє був на рівні 146,29.

Індекс долара по відношенню до основних конкурентів виріс до 101,79 на початку азіатської сесії, рівень, який востаннє спостерігався 20 серпня.

Євро трохи знизився до $1,10430, найнижчого рівня з 19 серпня.

Наразі трейдери оцінюють ймовірність зниження ставки ФРС на 50 б.п. в цьому місяці на 33% проти 67% ймовірності зниження на чверть пункту. Тижнем раніше очікування більшого зниження становили 36%.

За словами аналітиків, державне свято в США в понеділок робить початок тижня для долара потенційно повільним, але в решту днів спостерігається стабільний потік макроекономічних даних, кульмінацією якого стане публікація даних по заробітній платі в несільськогосподарському секторі в п'ятницю.

Економісти, опитані Reuters, очікують, що в серпні буде створено 165 000 робочих місць, що на 114 000 більше, ніж у попередньому місяці, а рівень безробіття знизиться до 4,2%.

«Якщо економіка США додасть 150 000 робочих місць або більше, а рівень безробіття знизиться до 4,2% або нижче, це посилить впевненість у тому, що економіка знаходиться на шляху до м'якої посадки», - сказав аналітик IG Тоні Сікамор (Tony Sycamore), зміцнюючи очікування зниження ставки на 25 б.п. в цьому місяці.

Однак, на думку Сікамор, нещодавнє зміцнення долара по відношенню до єни навряд чи буде тривалим.

«Парі потрібно буде побачити стійкий прорив вище опору на рівні 152,00, щоб звести нанівець ризики зниження», - сказав він.

Що стосується євро, то перспективи пом'якшення політики ФРС і Європейського центрального банку в цьому місяці означають, що «важко навести переконливі аргументи на користь або проти євро/долара», - додав Сикамор.

Казначейські облігації не торгуються в понеділок через вихідний день в США, але 10-річна прибутковість склала 3,9110% після зростання на 4,4 б.п. в п'ятницю.

Фунт стерлінгів не змінився і склав $1,3129, утримуючись близько до п'ятничного мінімуму $1,31095, найслабшого з 23 серпня.