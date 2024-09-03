Dow закрився на рекордному максимумі після оптимістичних економічних даних

Акції Волл-стріт в п'ятницю зросли, а індекс Dow показав другий поспіль історичний максимум, а акції Tesla і Amazon піднялися після того, як свіжі економічні дані США посилили очікування того, що Федеральний резерв помірно знизить процентні ставки у вересні.

Споживчі витрати в США значно зросли в липні, що свідчить про те, що економіка залишається сильною, в той час як ціни зростають помірно.

«Інвестори бачать ще одну ознаку м'якої посадки», - сказав Кемерон Доусон, головний інвестиційний директор Newedge Wealth. «Це ще один з тих звітів, що вказують рух прямісінько шляхом Златоволоски. Ринок дійсно отримує саме те, чого він хотів».

«Правильна» економіка Золотоволоски має стійке зростання, але не настільки, щоб воно не призводило до надмірної інфляції.

Акції Amazon.com і Tesla підскочили більш ніж на 3%.

Акції Broadcom зросли майже на 4%, а Marvell Technology підскочили на 9% після того, як виробник чіпів спрогнозував квартальні результати, що перевищили очікування.

Звіт про витрати на особисте споживання вийшов в п'ятницю після того, як минулого тижня голова ФРС Джером Пауелл висловився на підтримку неминучого коригування політики.

Економічні дані наступного тижня включають серпневий звіт Міністерства праці про зайнятість, який має бути опублікований у п'ятницю.

Згідно з даними CME FedWatch Tool, грошові ринки вказують на те, що трейдери в основному очікують, що ФРС знизить ставки на 25 базисних пунктів у вересні, а шанси на зниження на 50 базисних пунктів ще більше зменшились після виходу п'ятничних даних.

П'ятниця завершила бурхливий місяць на Волл-стріт після того, як ознаки раптової поміркованості на ринку праці на початку серпня викликали побоювання щодо рецесії в США. Вплив японської ієни погіршив ситуацію.

З тих пір акції відскочили, а S&P 500 торгується біля рекордних максимумів.

Напередодні вихідного дня на американському фондовому ринку в понеділок, що припадає на День праці, обсяг торгів на американських біржах був відносно невеликим - 11,2 мільярда акцій, порівняно з 11,4 мільярда акцій в середньому за попередні 20 сесій.

Індекс S&P 500 піднявся на 1,01% до 5 648,40 пунктів.

Індекс Nasdaq Composite піднявся на 1,13% до 17 713,62 пунктів, в той час як Dow Jones Industrial Average виріс на 0,55% до 41 563,08 пунктів.

Усі 11 галузевих індексів S&P 500 зросли, на чолі з споживчим індексом, який піднявся на 1,9%, за ним на 1,1% піднявся промисловий індекс.

За місяць S&P 500 виріс на 2,3%, Dow додав 1,8%, а Nasdaq піднявся на 0,6%.

Nvidia зросла на 1,5%, відновившись після падіння на 6,4% в четвер після того, як компанія-лідер з розробки чіпів штучного інтелекту не змогла виправдати захмарні очікування інвесторів, незважаючи на оптимістичні результати і загалом збіглися з прогнозом.

Акції Novavax виросли на 8,6% після того, як Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США надало дозвіл на екстрене використання оновленої версії вакцини від COVID.

Акції Ulta Beauty впали на 4% після того, як компанія знизила свої річні прогнози, посилаючись на уповільнення попиту на дорогу косметику і парфумерію в своїх магазинах.

Акції Intel підскочили майже на 10% після повідомлення про те, що компанія вивчає варіанти, які можуть включати злиття.

Акції Dell Technologies, ще однієї компанії, пов'язаної зі штучним інтелектом, зросли на 4,3% після того, як вона підвищила свої річні прогнози доходів і прибутку.

Акції Trump Media & Technology Group, мажоритарним власником якої є колишній президент США Дональд Трамп, впали на 1,7% до рекордно низького рівня, в результаті чого її ринкова вартість склала $3,9 млрд.

Зростаючі акції переважали над падаючими в рамках S&P 500 у співвідношенні 6,6 до одного.

Індекс S&P 500 показав 79 нових максимумів і два нових мінімуми; Nasdaq зафіксував 84 нових максимуми і 77 нових мінімумів.