В українських банках суттєво впала частка непрацюючих кредитів

Частка непрацюючих кредитів в українських банках скоротилася за січень-липень 2024 року до 33,9%. Це на 3,5 відсоткових пункта нижче показника станом на початок року.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Загалом обсяг NPL за сім місяців цього року скоротився на 5,4 млрд грн до 416,9 млрд грн.

"Такій тенденції сприяли як подальше нарощення банками обсягів гривневих кредитів високої якості, так і списання непрацюючих роздрібних кредитів", - йдеться в повідомленні НБУ.

Найбільша сума проблемних кредитів акумульована у держбанках - 353,1 млрд грн (мінус 305 млн грн за липень), з них у ПриватБанку - 181,1 млрд грн (+193 млн грн).

Іноземні банківські групи тримають 29,6 млрд грн непрацюючих кредитів (-72 млн грн), приватні банки - 34,1 млрд грн (-581 млн грн).