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Нацкомісія розширила список сумнівних інвестпроєктів. Додала вісім кейсів
17:58 30.08.2024 |
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку сумнівних інвестиційних проєктів та фінансових пірамід ще вісім компаній. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Загалом у списку вже 338 сумнівних проєктів, участь у яких пов'язана із суттєвими ризиками для потенційних інвесторів.
До списку додано:
* RoboForex
* CopyFX
* MyFundedFX
* CloseOption
* AZAFOREX
* Assetwise-invest.com
* HashAxe
* Abra Traders
Ці компанії автоматично потрапляють до глобального реєстру Міжнародної організації комісій з цінних паперів (IOSCO), до якого у березні приєдналася НКЦПФР.
До реєстру заносяться компанії, які не мають належних дозволів та ліцензій на надання інвестиційних послуг. Також туди потрапляють компанії, які неправомірно використовують імена легітимних фірм без підтверджених підстав.
Повний перелік сумнівних інвестпроєктів - тут.
НКЦПФР рекомендує, що у разі відсутності у списку інформації про певний сумнівний проєкт потенційні інвестори, керуючись "10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту", можуть самостійно проаналізувати його щодо сумнівності або звернутися з відповідним запитом до Комісії.
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