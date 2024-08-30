Фінансові новини
- |
- 30.08.24
- |
- 16:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар США стабільний до євро і фунта перед публікацією статданих зі США
16:07 30.08.2024 |
Долар США стабільний до євро і фунта стерлінгів на торгах у п'ятницю, зміцнюється в парі з єною.
Трейдери очікують даних про доходи і витрати американців за липень, що містять ключовий показник інфляції, який відстежує Федеральна резервна система (ФРС). Мінторг США оприлюднить цей звіт о 15:30 кв. м.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,04%, ширший WSJ Dollar Index - 0,02%.
Пара євро/долар за даними на 15:00 EET торгується на рівні $1,1083 порівняно з $1,1080 на закриття попередньої сесії.
Дані статистичного управління Євросоюзу, опубліковані в п'ятницю, показали значне уповільнення інфляції в єврозоні в серпні. Темпи зростання споживчих цін у регіоні скоротилися до мінімальних із липня 2021 року 2,2% у річному вираженні з липневих 2,6%.
Різке ослаблення інфляції було відзначено у двох найбільших економіках єврозони - Німеччині та Франції. Споживчі ціни, розраховані за місцевими стандартами, у цих країнах у серпні опустилися до 1,9% - нижче за 2%-вий цільовий показник Європейського центрального банку (ЄЦБ).
Значне ослаблення інфляції в єврозоні підвищує шанси на те, що ЄЦБ знову опустить ключові ставки на вересневому засіданні. Європейський регулятор знизив ставки в червні і не став змінювати їх на липневому засіданні.
Глава ЦБ Фінляндії Оллі Рен дав зрозуміти під час заходу в Таллінні в п'ятницю, що готовий підтримати чергове пом'якшення політики ЄЦБ.
"Інфляція продовжує сповільнюватися. Прогнози економічного зростання в єврозоні слабкіші за очікування, і все це збільшує доводи на користь зниження ставок у вересні", - сказав Рен, слова якого наводить The Wall Street Journal.
Тим часом член виконавчої ради ЄЦБ Ізабель Шнабель вважає, що регулятору не слід відмовлятися від своїх зусиль зі стримування інфляції "занадто рано".
Вартість фунта стерлінгів до долара під час торгів у п'ятницю становить $1,3177 проти $1,3168 за підсумками торгів у четвер.
Курс долара щодо єни піднявся до 145,42 єни з 144,99 єни напередодні.
Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,0798 юаня проти 7,0948 юаня на закриття попередньої сесії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|США вже долучилися до розслідування причин катастрофи F-16 - Олещук
ТОП-НОВИНИ
|США і Китай не змогли погодити план завершення війни в Україні
|В Генштабі ЗСУ підтвердили втрату F-16 і загибель пілота
|Комітет Ради з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив законопроєкт про підвищення податків
|Кабмін готує «економічне бронювання», воно може запрацювати вже у жовтні, – Железняк
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Долар США стабільний до євро і фунта перед публікацією статданих зі США
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,0675 грн/$1
|Договір автоцивілки треба буде підписувати електронним підписом
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 30.08.24
|Ціни на золото знижуються в очікуванні даних по інфляції в США
|Азійські акції зростають, але все ще налаштовані на серпневі втрати
|Долар готовий перервати 5-тижневу серію втрат на тлі зменшення бетів на сильне зниження ставки ФРС
Бізнес
|xAI Ілона Маска несанкціоновано використовує газові турбіни для живлення центрів обробки даних
|Скоро в оновлення Google Photos буде додано 4 нових відео-пресети, які полегшать відеомонтаж
|Instagram додає нові творчі інструменти: текст та зображення поверх ваших фото
|Hyundai через зменшення попиту на електромобілі вирішив збільшити лінійку гібридів
|Південна Корея обіцяє посилити регулювання діяльності Telegram
|Будинок за ціною смартфона: ООН впроваджує 3D-друк осель із глини в Колумбії
|Microsoft злякалася реакції на припинення підтримки «Панелі керування» Windows і видалила згадку про це