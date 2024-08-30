Долар США стабільний до євро і фунта перед публікацією статданих зі США

Долар США стабільний до євро і фунта стерлінгів на торгах у п'ятницю, зміцнюється в парі з єною.

Трейдери очікують даних про доходи і витрати американців за липень, що містять ключовий показник інфляції, який відстежує Федеральна резервна система (ФРС). Мінторг США оприлюднить цей звіт о 15:30 кв. м.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,04%, ширший WSJ Dollar Index - 0,02%.

Пара євро/долар за даними на 15:00 EET торгується на рівні $1,1083 порівняно з $1,1080 на закриття попередньої сесії.

Дані статистичного управління Євросоюзу, опубліковані в п'ятницю, показали значне уповільнення інфляції в єврозоні в серпні. Темпи зростання споживчих цін у регіоні скоротилися до мінімальних із липня 2021 року 2,2% у річному вираженні з липневих 2,6%.

Різке ослаблення інфляції було відзначено у двох найбільших економіках єврозони - Німеччині та Франції. Споживчі ціни, розраховані за місцевими стандартами, у цих країнах у серпні опустилися до 1,9% - нижче за 2%-вий цільовий показник Європейського центрального банку (ЄЦБ).

Значне ослаблення інфляції в єврозоні підвищує шанси на те, що ЄЦБ знову опустить ключові ставки на вересневому засіданні. Європейський регулятор знизив ставки в червні і не став змінювати їх на липневому засіданні.

Глава ЦБ Фінляндії Оллі Рен дав зрозуміти під час заходу в Таллінні в п'ятницю, що готовий підтримати чергове пом'якшення політики ЄЦБ.

"Інфляція продовжує сповільнюватися. Прогнози економічного зростання в єврозоні слабкіші за очікування, і все це збільшує доводи на користь зниження ставок у вересні", - сказав Рен, слова якого наводить The Wall Street Journal.

Тим часом член виконавчої ради ЄЦБ Ізабель Шнабель вважає, що регулятору не слід відмовлятися від своїх зусиль зі стримування інфляції "занадто рано".

Вартість фунта стерлінгів до долара під час торгів у п'ятницю становить $1,3177 проти $1,3168 за підсумками торгів у четвер.

Курс долара щодо єни піднявся до 145,42 єни з 144,99 єни напередодні.

Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,0798 юаня проти 7,0948 юаня на закриття попередньої сесії.