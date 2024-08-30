Долар готовий перервати 5-тижневу серію втрат на тлі зменшення бетів на сильне зниження ставки ФРС

У п'ятницю долар торгується біля тижневого максимуму проти основних конкурентів, на шляху до того, щоб перервати п'ятитижневу серію втрат, після того, як сильні економічні дані зменшили бети на агресивне зниження процентної ставки Федеральною резервною системою.

Євро впав до двотижневого мінімуму по відношенню до долара, оскільки уповільнення інфляції в Німеччині та Іспанії посилило аргументацію на користь пом'якшення монетарної політики Європейського центрального банку.

Єна утримувалась біля рівня 145 за долар після ослаблення в четвер, оскільки долар США слідував за зростанням прибутковості казначейських облігацій США.

Японська валюта практично проігнорувала дані в п'ятницю, які показали, що основні споживчі ціни в Токіо в серпні зростали швидше, ніж очікувалося, на 2,4%, знову перевищивши цільовий показник Банку Японії в 2%, хоча показник, який також виключає витрати на енергоносії, зріс лише на 1,6%.

Дані з США показали, що валовий внутрішній продукт (ВВП) у другому кварталі зріс на 3,0% в річному обчисленні, що є підвищенням показника з 2,8%, про який повідомлялося минулого місяця. Економісти, опитані Reuters, прогнозували, що ВВП не буде переглянуто.

«Це стало рушійною силою цінових коливань протягом ночі, особливо коли ви дивитеся на валюти і прибутковість казначейських облігацій США», - сказав Родріго Катріл, старший валютний стратег Національного Банку Австралії, посилаючись на показник ВВП.

«Основний висновок - головна новина - полягає в тому, що споживачі виявилися сильнішими, ніж вважалося раніше», - додав він. «Винятковість США все ще була очевидною в другому кварталі».

Трейдери тепер більш схильні до зниження ставки ФРС 18 вересня на чверть пункту, оцінюючи ймовірність зниження на 50 базисних пунктів (б.п.) лише на 34%, в порівнянні з 38% днем раніше, згідно з даними CME FedWatch Tool.

Індекс долара США - який вимірює курс валюти проти кошика з шести основних валют - мало змінився і склав 101,34 станом на 02:32 EET, після зростання на 0,36% в четвер і досягнення найвищого рівня з 22 серпня на позначці 101,58.

Цього тижня індекс може зрости на 0,66%, що стане його найкращим тижнем з початку серпня і перерве п'ятитижневу серію втрат. Однак за серпень він впаде на 2,6%, що стане найгіршим місяцем з листопада.

Долар подешевшав на 0,14% до 144,78 ієни після того, як за ніч піднявся до 145,55 вперше з 23 серпня.

Курс євро не змінився і склав $1,1082, а в четвер впав до $1,10555. Пізніше в цей же день будуть опубліковані дані по споживчій інфляції в різних країнах Європи, включаючи Францію, Італію та єврозону в цілому.

У Сполучених Штатах також вийде базовий індекс цін на споживчі витрати (PCE), який є основним показником інфляції, що використовується ФРС.

Курс фунта стерлінгів був стабільним на рівні $1,31655 після падіння до $1,3146 вночі вперше з 23 серпня.