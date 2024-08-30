Dow закрився на рекордно високому рівні, Nvidia впала після прогнозу

Індекс Доу-Джонса досяг рекордного рівня закриття в четвер на змішаних торгах після сильних економічних даних США, в той час як виробник чіпів для штучного інтелекту Nvidia впав після того, як його прогноз, який в основному збігся з прогнозами, не справив враження на інвесторів.

За даними Міністерства торгівлі, економіка США зростала швидше, ніж очікувалося, завдяки високим споживчим витратам, що підтвердило очікування того, що США, ймовірно, уникнуть рецесії.

«Перегляд інфляції в бік зниження, що супроводжується підвищенням витрат, створює підстави для м'якої посадки», - сказав Джеффрі Роуч, головний економіст LPL Financial.

Квартальний прогноз доходів Nvidia, опублікований в середу, розчарував інвесторів, які звикли до того, що в останні квартали чіпмейкер перевершував очікування з величезним відривом.

Акції Nvidia впали більш ніж на 6%, скоротивши зростання з 2024 року до 137%.

Інші акції, пов'язані зі штучним інтелектом, були змішаними. Акції Microsoft зросли на 0,6%, тоді як акції Alphabet, що належить Google, впали на 0,7%.

Акції Broadcom і Advanced Micro Devices впали майже на 1%.

«Компаніям, пов'язаним зі штучним інтелектом, ще рано одягати ведмежий костюм. Ми вважаємо, що є ще багато можливостей для зростання», - сказав Террі Сандвен, головний стратег по акціях в U.S. Bank Wealth Management. «Ми бачимо, що революція в галузі ШІ все ще знаходиться на відносно ранній стадії, і це обіцяє хороші перспективи для технологічних компаній».

Акції Apple виросли на 1,5% після того, як Citigroup назвав виробника iPhone своїм кращим вибором в області ШІ.

Apple і Nvidia ведуть переговори про інвестування в OpenAI в рамках нового раунду збору коштів, який може оцінити виробника ChatGPT вище 100 мільярдів доларів, згідно з повідомленнями ЗМІ.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 0,59% до 41 335,05 пунктів, що є історичним максимумом закриття. Індекс S&P 500 майже не змінився і склав 5 591,96 пунктів, що трохи нижче рекордно високого липневого закриття, оскільки очікування зниження процентної ставки у вересні залишаються сильними.

Індекс Nasdaq знизився на 0,23% до 17 516,43 пунктів.

Звіт Міністерства праці США показав дещо нижчу, ніж очікувалось, кількість заявок на допомогу з безробіття за попередній тиждень.

Липневий звіт про витрати на особисте споживання, що має бути опублікований у п'ятницю, може дати підказки щодо траєкторії пом'якшення монетарної політики центрального банку.

Акції CrowdStrike виросли на 2,8% після того, як компанія з кібербезпеки перевершила квартальні прогнози по доходах, в той час як акції Dollar General впали на 32% після зниження річних прогнозів продажів і прибутку.

В індексі S&P 500 кількість акцій, що зростають, перевищила кількість тих, що падають, у співвідношенні 2,1 до одного.

Індекс S&P 500 показав 68 нових максимумів і чотири нових мінімуми; Nasdaq зафіксував 91 новий максимум і 90 нових мінімумів.

Обсяги торгів на американських біржах були відносно невеликими - 10,5 мільярдів акцій, порівняно з середнім показником 11,6 мільярдів акцій за попередні 20 сесій.